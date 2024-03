Questo MMO è in sviluppo da 10 anni e non vediamo l'ora di giocarci

Brighter Shores è il nuovo progetto di Andrew Gower, creatore del famoso gioco di ruolo multiplayer online RuneScape.

Insieme al fratello Paul, Gower ha svolto gran parte del lavoro di sviluppo iniziale su RuneScape (che è stato lanciato nel lontano 2001) e ha fondato lo studio che lo ha creato, Jagex. I fratelli Gower hanno lasciato Jagex nel 2010, e da allora poco si è saputo di cosa Andrew abbia fatto. Ora lo sappiamo: ha trascorso gran parte di quel tempo - apparentemente 10 anni - creando un altro MMO vecchia scuola con un design ordinato e rassicurante basato su griglia. (Il comunicato stampa giustamente definisce queste ordinate diorami isometrici lo "stile immediatamente riconoscibile" di Gower.)

Brighter Shores sarà un gioco free-to-play con un'atmosfera "accogliente e rilassante". È ambientato in una tranquilla cittadina costiera nella terra fantasy di Adothria. Vi è un forte focus sull'artigianato, così come tre nuove classi di personaggi da provare: Cryoknight, Hammermage e Guardian. Gower afferma di voler ridurre la monotonia tipica di questo genere di giochi, e il suo studio Fen Research prevede di offrire un pass premium "tutto compreso" che sbloccherà contenuti aggiuntivi anziché molte microtransazioni.

Dopo tutto questo tempo, Gower ha finalmente lasciato Java alle spalle. Fen Research ha costruito il proprio motore e linguaggio di programmazione personalizzato per Brighter Shores, chiamato Fenforge. (Curiosità geografica: sia lo studio che il motore sono probabilmente chiamati così dai Fens, una zona paludosa e pianeggiante nell'est dell'Inghilterra che si estende a nord di Cambridge, dove sono basati sia Jagex che Fen Research.)

Siamo entusiasti di vedere cosa ha in serbo questo Brighter Shores per i giocatori e non vediamo l'ora di esplorare questo incantevole mondo virtuale.