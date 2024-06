Questo NPC nel trailer di Monster Hunter Wilds ha conquistato i fan, ora vogliono un dating sim

Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds presentato durante lo State of Play della scorsa settimana ha suscitato notevole interesse, non solo per i suoi nuovi e intriganti mostri, ma soprattutto per un NPC in particolare, Gemma, la fabbro della Commissione di Ricerca. Ebbene, l'attenzione verso questo personaggio è stata tale che i fan hanno aggiunto il tag "Dating Sim" alla pagina ufficiale del gioco su Steam.

Le etichette sui giochi Steam sono generate dagli utenti e quelle che compaiono per prime sono le più popolari tra i fan. Ciò indica che molti giocatori hanno classificato Monster Hunter Wilds come un simulatore di appuntamenti per far risaltare il termine tra i più usati. La cosa divertente (e anche scontata)? Secondo le informazioni rilasciate da Capcom, il gioco, ovviamente, non include meccaniche dating sim. Nonostante questo, i fan non hanno esitato a usare il tag poco dopo la presentazione di Gemma.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Gemma è stata mostrata per la prima volta in un trailer durante la presentazione di PlayStation State of Play della scorsa settimana, apparendo sullo schermo solo per 12 secondi e pronunciando due frasi. Questo breve momento è bastato per scatenare una marea di fan art e post sui social media, con i fan già profondamente "affezionati" al personaggio e desiderosi di saperne di più.

In realtà Gemma avrà, come qualsiasi fabbro, il compito di gestire tutte le esigenze di crafting di armi e armature nel gioco, diventando così un punto di riferimento essenziale per i giocatori. I dettagli completi sulle nuove meccaniche di gioco verranno svelati man mano che la data di lancio di Monster Hunter Wilds, prevista per il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, si avvicinerà, e nel mentre non possiamo che sorridere per questa storia.