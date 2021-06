Rainbow Six Extraction si mostra con un corposo gameplay trailer

Rainbow Six è probabilmente uno dei franchise più apprezzati e longevi della storia del medium videoluduco. Basato sul romanzo dell’autore americano Tom Clancy del 1998 nel giro di poco tempo divenne una colonna portante dei titoli shooter. Il capitolo Siege è stato sicuramente uno dei più apprezzati dovuto soprattutto ad una community in continuo aumento pubblicizzato inoltre da Twitch, la famosa piattaforma di proprietà Amazon.

Rainbow Six Siege quindi nel giro di molti anni ha subito diverse modifiche con aggiornamenti costanti tutti apprezzati dagli utenti. Proprio in questi minuti i fan hanno potuto spolpare per bene un corposo trailer gameplay dell’ex Quarantine chiamato ora Rainbow Six Extraction in uscita il prossimo il 16 settembre. Abbiamo quindi potuto vedere un reveal trailer in CGI che ci ha accompagnati letteralmente in un mondo palesemente futuristico, discostandosi nettamente dalle basi del suo predecessore.

In questo capitolo ce la vedremo quindi con dei terribili alieni. Si tratta a tutti gli effetti uno sparatutto tattico cooperativo di stampo moderno, un’esperienza che si basa su una minaccia avversa in continua evoluzione. I protagonisti sono gli operatori ripresi direttamente dal suo predecessore, quindi gli appassionati di vecchia data non avranno difficoltà ad affacciarsi. L’obiettivo del gioco sarà quello di eliminare i nemici estraendo i soggetti MIA.

Dal trailer gameplay, che vi abbiamo lasciato proprio qui sopra abbiamo notato che però i nemici sono alquanto anonimi non provocando quella terribile sensazione di paura che abbiamo visto nel trailer in CGI (che vi lasceremo invece a questo indirizzo). C’è da dire che nonostante l’obiettivo sia uno solo, le sfide da superare saranno molte e tutte molto diverse tra loro e per questo crediamo che la longevità sia molto elevata capace di tenere incollati per diverse ore. Insomma, mancano pochi mesi all’uscita di Rainbow Six Extraction, fateci sapere cosa ne sapete con un commento qui sotto nella sezione dedicata.