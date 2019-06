Rainbow Six Quarantine: un nuovo gioco co-op PvE da Ubisoft, ecco il trailer

Rainbow Six Quarantine è stato presentato all'E3 2019: ecco il trailer e i primi dettagli annunciati durante la conferenza di Ubisoft.

Negli ultimi tempi i rumor avevano affermato che Pioneer, il titolo a tema sci-fi in sviluppo internamente a Ubisoft, era stato cancellato e riplasmato in qualcosa di nuovo a tema Rainbow Six. Ora, le voci non sono ufficializzate, ma di certo il nuovo Rainbow Six Quarantine, in arrivo all’inizio del 2020. Per ora non sappiamo molto sul titolo, se non quello che è stato detto da uno degli sviluppatori.

Rainbow Six Quarantine sarà un gioco co-op PvE, ovvero giocatore contro computer. L’ambientazione, come possiamo notare nel trailer qui sotto, è sci-fi e sembra proporre degli alieni di qualche tipo. Più dettagli saranno condivisi più avanti nel corso dell’anno.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da Ubisoft? Questo nuovo gioco co-op vi ispira, oppure vi aspettavate altro?