Rainbow Six Quarantine: ecco i primi dettagli in video

Rainbow Six Quarantine è un gioco misterioso: gli sviluppatori hanno quindi deciso di darci qualche dettaglio extra su questo nuovo sparatutto.

La conferenza Ubisoft dell’E3 2019 ci ha permesso di scoprire alcuni nuovi titoli, per quanto già anticipati dai rumor. Uno di questi è Rainbow Six Quarantine, un sparatutto coop del quale sono stati condivisi pochi dettagli. Per fortuna, gli sviluppatori hanno deciso di lasciarsi un po’ andare a darci qualche informazione aggiuntiva.

Tramite un video sottotitolato in italiano, che trovate qui sotto, viene reiterato che si tratta di uno sparatutto tattico con squadre di tre persone: l’intero gioco è pensato per essere giocato con gli amici. Rainbow Six Quarantine è in sviluppo presso un nuovo team interno di Ubisoft Montreal che viene descritto come un gruppo di “fan sfegatati di Raibow Six che volevano sperimentare con l’aspetto co-op PvE“.

Rainbow Six Quarantine – Dietro le Quinte

Viene rivelato che c’è un legame tra Rainbow Six Quarantie e Rainbow Six Siege: ci saranno vari richiami, a partire dal gunplay fino ad arrivare ai gadget, alle tattiche e alle possibilità di distruzione dell’ambiente. Viene comunque sottolineato che non si deve già essere degli esperti di Rainbow Six Siege per poter giocare a questo nuovo titolo.

Purtroppo, non è stato svelato nulla sui mostri (o alieni?) che si possono notare sullo sfondo del primo teaser trailer mostrato sul palco dell’E3 2019. È stato però confermato che gli essermi umani che si vedono nel filmato sono Ela e Vigil, operatori già conosciuti dai fan. La scelta di inserirli è derivata dal fatto che sono considerati dei personaggi molto interessanti, profondi e vari. Rainbow Six Quarantine sarà l’occasione per renderli ancora più diversi e interessanti.

Infine, è stata riconfermata la data di uscita: il nuovo sparattutto co-op PvE di Ubisoft sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, per ora cosa ne pensate? Rainbow Six Quarantine vi incuriosisce, oppure avreste preferito qualcosa di diverso da Ubisoft?