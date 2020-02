Rainbow Six Siege: Anno 5 Stagione 1, nuovi operatori e altri dettagli disponibili

Questa generazione di console è stata decisamente proficua per la scena videoludica competitiva. Tantissimi titoli hanno saputo trovare la propria strada, cercando in qualche modo di dominare il panorama competitivo. Di Rainbow Six Siege si possono certamente dire tante cose, tuttavia non si può negare che il prodotto Ubisoft cerca sempre di migliorarsi. Pur avendo avuto un lancio decisamente sotto tono, a distanza di (quasi) 5 anni il gioco risulta uno dei più divertenti e completi del panorama FPS/Competitive.

Con l’arrivo di questa nuova annata videoludica, Ubisoft si prepara a lanciare i primi contenuti stagionali dedicati a Rainbow Six Siege. Durante la giornata odierna siamo venuti a scoprire il nome della prima stagione del quinto anno. La Season 1 del Year 5 prenderà il nome di Operation Void Edge e come sempre porterà una marea di novità per il noto gioco Ubisoft. La novità più attesa sicuramente riguarda i 2 nuovi operatori che si aggiungeranno al roster di Rainbow Six Siege.

Le informazioni relative a questi due nuovi PG sono decisamente poche. Tuttavia attraverso dei leak possiamo già ipotizzare quali saranno le abilità di questi operatori. Secondo a delle fonti l’operatore offensivo potrà usare un’abilità in grado di sfondare con facilità le superficie deboli (caricando esse), mentre l’operatore difensivo avrà a disposizione un dispositivo olografico che potrà controllare a suo piacimento (distraendo il bersaglio). Il nome dei due personaggi dovrebbero essere Yana e Oryx.

Oltre alla novità dei nuovi operatori, il nuovo update di Rainbow Six Siege introdurrà (probabilmente) una modalità Replay dedicata, il map ban dedicato alla parte competitiva e un probabile buff per l’operatore Tachanka. Nel momento in quale vi stiamo riportando la notizia non ci sono state conferme (o smentite) da parte di Ubisoft riguardante questi rumor. Come sempre vi invitiamo a prendere tutte le informazioni con le dovute pinze ed aspettare ulteriori notizie!