Rainbow Six Siege ha raggiunto i 55 milioni di giocatori

Ottime notizie per Ubisoft e, in particolare, per Rainbow Six Siege: l’ultimo episodio della celebre saga ha infatti fatto segnare risultati a dir poco straordinari, raggiungendo la decisamente ragguardevole cifra di 55 milioni di utenti. Numeri decisamente considerevoli, soprattutto considerando come il titolo sia a pagamento e non free-to-play.

Rainbow Six Siege, che ricordiamo essere in circolazione da più di 4 anni, essendo uscito nei negozi il 1 dicembre 2015, si conferma quindi come uno dei titoli multiplayer di maggior successo allo stato attuale.

I numeri fatti segnare dal titolo risollevano quindi in parte le tristi previsioni finanziarie del celebre publisher transalpino, causate principalmente dagli insuccessi commerciali di The Division 2 e, soprattutto, Ghost Recon Breakpoint. Come svelato da Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, infatti: “Nonostante il nostro anno fiscale si sia rivelato sotto le aspettative, il terzo quadrimestre fiscale ha performato decisamente bene, grazie a titoli come Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Odyssey, The Crew 2 e Mario + Rabbids Kingdom Battle, oltre che il recentemente rilasciato Just Dance 2020”

A concorrere al grande successo del titolo è stato negli ultimi mesi l’update Operazione Shifting Tides che, come vi abbiamo raccontato qua, è: “l’ennesimo aggiornamento funzionale all’evoluzione di Rainbow Six Siege, un titolo che non accenna a fermarsi e tirare al fiato, diventando sempre più grande e strutturato.”

Che ne pensate di questa notizia e di Rainbow Six Siege, fate anche voi parte dei 55 milioni di giocatori del titolo o questa particolare esperienza multiplayer non vi ha mai particolarmente attratto?