Go_Chief
ma quindi l'uomo che ha creato uno dei survival horror più iconici di sempre ha paura dei giochi horror?? questo è il contenuto che volevo oggi
Net_Blade
onestamente la modalità con i petali di ciliegio al posto del sangue la comprerei subito, non scherzo
