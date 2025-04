Ready or Not è in arrivo finalmente su console, ecco quando

L'estate che verrà segnerà un momento significativo per gli appassionati di sparatutto tattici su console. Ready or Not, il simulatore di operazioni SWAT che ha conquistato la community PC (acquistabile su Instant-Gaming), sta per approdare su PlayStation 5 e Xbox Series, ampliando notevolmente la sua portata. VOID Interactive ha finalmente annunciato l'espansione multipiattaforma del suo titolo di punta, offrendo ai possessori di console di ultima generazione l'opportunità di immergersi nelle pericolose strade di Los Sueños, una metropoli fittizia divorata dal crimine e dalla violenza.

Il gioco, che ha completato il suo percorso di sviluppo su PC passando dall'accesso anticipato del dicembre 2021 al rilascio completo avvenuto due anni dopo, arriverà contemporaneamente anche su Epic Games Store e Microsoft Store, consolidando la sua presenza digitale su tutte le principali piattaforme distributive. Il lancio console rappresenta una mossa strategica per VOID Interactive, che punta ad espandere il pubblico di un titolo che ha già raccolto notevoli consensi per il suo approccio realistico alle operazioni tattiche.

Ready or Not si distingue nel panorama FPS per la sua rappresentazione autentica delle procedure SWAT, immergendo i giocatori in situazioni ad alto rischio dove la pianificazione, la coordinazione e l'uso misurato della forza sono fondamentali. Non si tratta del classico sparatutto frenetico, ma di un'esperienza tattica che premia la pazienza e la strategia, elementi che hanno contribuito al suo successo sulla piattaforma Steam.

L'arrivo su console sarà accompagnato da un'offerta commerciale articolata, pensata per soddisfare diverse tipologie di utenti. La versione Standard, proposta a 49,99 euro, includerà il gioco base, mentre la Day One Edition, allo stesso prezzo, aggiungerà bonus esclusivi per i preordini come il lanciagranate M32A1, la pistola MK-V e il fucile a pompa 590M, contenuti che verranno aggiornati gratuitamente anche per i possessori della versione PC.

Per gli appassionati più esigenti, VOID Interactive ha previsto una Deluxe Edition al prezzo di 69,99 dollari 69,99 euro, che oltre al gioco base e ai bonus di preordine includerà anche due DLC già disponibili, "Home Invasion" e "Dark Waters" (acquistabili separatamente a 9,99 euro ciascuno), più un terzo contenuto scaricabile non ancora annunciato, a testimonianza dell'impegno degli sviluppatori nel supportare il titolo nel lungo periodo.

Ready or Not punta a distinguersi dalla massa grazie a una proposta di gioco che valorizza il realismo tattico, rendendo ogni missione un'esperienza tesa e coinvolgente. I giocatori, nei panni di membri delle forze speciali della fittizia LSPD (Los Sueños Police Department), dovranno affrontare scenari ad alto rischio come minacce di bombe, sospetti barricati e situazioni con ostaggi, cercando di minimizzare le perdite civili e tra le forze dell'ordine.

In concomitanza con il lancio console, gli sviluppatori rilasceranno gratuitamente "Stories from Los Sueños", un DLC che aggiungerà due nuove missioni giocabili sia in singolo che in modalità cooperativa online. Questo contenuto sarà reso disponibile anche per i giocatori PC attraverso un aggiornamento gratuito, confermando l'impegno di VOID Interactive nel mantenere allineate tutte le versioni del gioco.

La profondità di Ready or Not si manifesta nelle sue venti missioni giocabili sia in solitaria che in cooperativa online con un massimo di cinque giocatori, nelle numerose opzioni di personalizzazione dell'equipaggiamento SWAT e nell'approccio flessibile alle situazioni, che permette ai giocatori di affrontare gli scenari secondo strategie diverse. Il DLC "Dark Waters" introdurrà inoltre il supporto dell'elicottero UH-60, ampliando ulteriormente le possibilità tattiche a disposizione dei giocatori.