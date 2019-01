Red Dead Online: arriva la modalità Corsa alle armi

Rockstar, tramite il proprio sito ufficiale, ringrazia i giocatori che hanno supportato Red Dead Online durante le feste e hanno continuato a offrire il proprio feedback. Ci informa inoltre che la Beta continuerà ancora per qualche altro mese, ma ovviamente questo non significa che non ci sia nulla di nuovo in arrivo.

Con il nuovo aggiornamento, Rockstar aggiunge una nuova modalità chiamata “Corsa alle armi”. Fino a un massimo di 32 giocatori possono mettersi alla prova raccogliendo armi e munizioni in un’area di gioco che si restringe man mano che passa il tempo. Questa modalità è disponibile nelle varianti a squadre e tutti contro tutti: per vincere bisogno essere l’ultimo uomo ancora in piedi.

Come se non bastasse, presto saranno disponibili nuovi aggiornamenti. Vediamo subito cosa ha in serbo la casa madre di GTA:

Sfide giornaliere : giorno per giorno verranno rese disponibili nuove sfide che ci metteranno alla prova sotto diversi aspetti del gioco, come il tiro di precisione e le fughe dalla legge;

: giorno per giorno verranno rese disponibili nuove sfide che ci metteranno alla prova sotto diversi aspetti del gioco, come il tiro di precisione e le fughe dalla legge; Miglioramenti al sistema della legge e delle taglie : si tratta di modifiche pensate per limitare le possibilità di rovinare l’esperienza di altri giocatori. Commettere crimini ci farà ottenere una taglia sulla testa: se non si pagherà in tempo, i cacciatori di taglie si metteranno sulle nostre tracce e dovremo fuggire, se non vorremo rimetterci la pelle;

: si tratta di modifiche pensate per limitare le possibilità di rovinare l’esperienza di altri giocatori. Commettere crimini ci farà ottenere una taglia sulla testa: se non si pagherà in tempo, i cacciatori di taglie si metteranno sulle nostre tracce e dovremo fuggire, se non vorremo rimetterci la pelle; Modifiche al sistema delle tregue : Rockstar renderà più semplice evitare i giocatori aggressivi grazie alle tregue, ma al tempo stesso sarà più facile attivare una Faida, sia da soli, con una Posse che tra capi.

: Rockstar renderà più semplice evitare i giocatori aggressivi grazie alle tregue, ma al tempo stesso sarà più facile attivare una Faida, sia da soli, con una Posse che tra capi. Icone di prossimità dei giocatori: le icone appariranno solo da vicino, in questo modo sarà più difficile essere individuati e attaccati dagli avversari. I giocatori molto aggressivi, però, verranno dotati di un’icona più scura, visibile da più lontano, per permettere a chi non cerca uno scontro di evitarli.

Infine, Rockstar anticipa alcuni contenuti che saranno disponibili nel corso dell’anno. Ad esempio, ci saranno nuove missioni per “La terra delle opportunità”, con Horley, Jessica LeClerk e nuovi personaggi. Ci saranno sempre più eventi dinamici nel mondo di gioco, nuove modalità, gare e nuovi equipaggiamenti. Inoltre, i giocatori Xbox One hanno da ora accesso al cavallo arabo sauro rosso, alla sella Ranch Cutter in pelle d’alligatore e al revolver a doppia azione Azzardo nella beta di Red Dead Online. Cosa ne pensate di queste novità?