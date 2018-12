Red Dead Online: arrivano le microtransazioni e l’oro gratis

Rockstar Games ha annunciato che l’update 1.0.5 di Red Dead Online è stato rilasciato. Come possiamo leggere sul sito ufficiale, la compagnia ringrazia la community per il continuo supporto, la pazienza e il feedback durante questo periodo di beta. Vediamo nel dettaglio quali modifiche sono state apportate.

Per iniziare, ci sono state delle modifiche per migliorare e risolvere i problemi di stabilità, il salvataggio dei dati e gli exploit scoperti fino a questo momento. Inoltre, tutti coloro i quali hanno giocato a Red Dead Online dal lancio fino a oggi, o che giocheranno entro giovedì 20 dicembre, riceveranno 15 lingotti d’oro in regalo. Questo sarà inviato entro lunedì 24 dicembre.

Inoltre, tutti i giocatori che hanno preordinato Red Dead Redemption 2 o che hanno acquistato una special edition, riceveranno denaro extra in-game: vediamo più precisamente i valori.

Possessori della Special Edition : 100 RDO$.

: 100 RDO$. Possessori della Ultimate Edition : 1000 RDO$.

: 1000 RDO$. Giocatori che hanno preordinato il gioco: 100 RDO$ che si sommano ai precedenti se possedete un’edizione speciale.

Ancora più importante, è stato aggiunto il negozio in-game. Rockstar ci informa che potremmo imbatterci in ulteriori problemi e di continuare a supportare l’opera con il proprio feedback. Rockstar Games continuerà a lavorare alla Beta e promette nuovi aggiornamenti per l’inizio del 2019.