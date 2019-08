Red Dead Online: Rockstar svela i nuovi ruoli in arrivo con il prossimo update

Red Dead Online si aggiornerà nel corso dell'estate e introdurrà tre nuovi ruoli con tante novità a essi associate. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Rockstar Games ha recentemente rilasciato la nuova espansione di GTA Online, The Diamond Casino & Resort, ottenendo un grande successo, visto che il gioco ha segnato un nuovo record di giocatori connessi contemporanei. Non dobbiamo però dimenticarci che non è l’unico mondo online al quale Rockstar si dedica: Red Dead Online è infatti in continua evoluzione. Gli sviluppatori hanno ora presentato nel dettaglio alcune delle novità in arrivo.

Più avanti nell’estate, saranno introdotti tre nuovi ruoli da specialista, ovvero dei percorsi di progressione che propongono ognuno un’esperienza specifica con elementi di gameplay specifici e benefici dedicati. Ogni ruolo permetterà ai giocatori di creare una connessione maggiore con il proprio personaggio e le scelte compiute nel mondo di Red Dead Online.

Per iniziare, abbiamo il cacciatore di taglie che va in cerca di obbiettivi da catturare o uccidere, a seconda del proprio livello di onore. Occasionalmente, un giocatore che si trova nelle vicinanze che ha una taglia sufficientemente alta può diventare un obbiettivo. Progredendo con questo ruolo si ottiene un lasso rinforzato, un nuovo trick con la pistola, l’abilità di usare l’Occhio dell’aquila mentre si scatta e tante altre novità esclusive.

Il mercante potrà raccogliere materiali e produrre oggetti da vendere. Aumentando di livello con questo ruolo di Red Dead Online si ottiene la possibilità di migliorare il proprio campo con un armadietto per le armi, una pentola per cucinare e fa sì che i cani avvertano se sta per arrivare un attacco al tuo campo.

Infine abbiamo il collezionista che andrà in cerca di gioielli perduti, punte di freccia antiche e altri tesori di alto valore. Progredendo si ottengono vari oggetti come i binocoli rifiniti, una lanterna per cavalli e anche un metal detector, oltre a varie abilità perfette per trovare gli oggetti più rari del mondo di gioco.

Sarà possibile progredire con tutti e tre i ruoli contemporaneamene, oppure ci si potrà concentrare su uno alla volta. Ci sarà poi altro da svelare sui tre ruoli più avanti. Diteci, cosa ne pensate?