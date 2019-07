GTA Online, The Diamond Casino & Resort: ecco tutti i dettagli sull’espansione gratuita

GTA Online si aggiorna con una nuova espansione gratuita "The Diamond Casino & Resort": ecco tutti i dettagli su quanto ci aspetta nel gioco.

A partire da oggi è disponibile la nuova espansione gratuita di GTA Online: The Diamond Casino & Resort. È possibile giocarla su PS4, Xbox One e PC. Ogni sessione può contenere fino a un massimo di trenta giocatori, mentre le missioni e le attività cooperative richiedono da due a quattro giocatori. Vediamo insieme i dettagli più interessanti su questa espansione.

GTA Online, The Diamond Casino & Resort

Tao Cheng, membro della Triade di Los Santos e grande festaiolo, ha investito i soldi di suo zio in un casino abbandonato, costruendo un edificio enorme e completamente all’insegna del piacere e del lusso. Il problema è che si è fatto finanziare anche da una famiglia di petrolieri texani corrotti che ora vogliono prendere possesso del The Diamond. Tocca al giocatore aiutare Tao, Agatha, Tom e il resto dello staff del Casino a liberarsi dei nemici. Ci saranno sei missioni della storia e 16 nuove missioni Freemode. Completarle ci permette di ottenere GTA$, chip e RP.

Un nuovo spazio sociale

The Diamond Casino & Resort è anche un nuovo tipo di spazio sociale, all’interno di GTA Online, nel quale i cittadini di Los Santos possono riunirsi per divertirsi con varie attività. Mostre di automobili di lusso nel Parco Auto, party nella suite Penthouses, una terrazza con una piscina che permette di vedere la skyline di Los Santos e l’accesso alle attività del casino, come il blackjack e la roulette.

Il casino

Il The Diamond Casino & Resort è aperto a tutti i giocatori. Ci sarà uno staff full-time e vari cittadini di Los Santos. Per partecipare alle attività del Casino è necessario avere delle chips ed essere dei membri; ci sono due tipi di sottoscrizioni:

Standard : al costo di 500 GTA$ si ottengono 5.000 chips, l’accesso a tutte le attività base (tavoli da gioco, Slot machine, Lucky Wheel) e un bonus quotidiano di chips gratuite. Se si è membri di un’Organizzazione o di un Club di motociclisti, l’accesso è gratuito se il leader è un socio.

: al costo di 500 GTA$ si ottengono 5.000 chips, l’accesso a tutte le attività base (tavoli da gioco, Slot machine, Lucky Wheel) e un bonus quotidiano di chips gratuite. Se si è membri di un’Organizzazione o di un Club di motociclisti, l’accesso è gratuito se il leader è un socio. VIP: Se acquistate la Penthouses, diverrete VIP in automatico e avrete accesso a una serie di servizi come party privati, un valletto che parcheggia l’auto e la possibilità di teletrasportarsi direttamente fuori dal Casino con la propria auto, accesso al tetto per usare il proprio elicottero, servizio di pulizia, servizio di limousine e acquisto di chip tramite il servizio telefonico.

Le chip si utilizzano non solo per giocare ai tavoli o alle slot, ma anche per fare shooping. All’interno del Casino è proibito combattere e usare armi, quindi i giocatori non possono derubarsi a vicenda. Le varie attività saranno limitate temporalmente: non è possibile dedicarsi solo a una ma si è incoraggiati a cambiare. Vediamo con più precisione quali sono le attività presenti:

Lucky Wheel: una volta ogni giorno è possibile tentare la sorte facendo ruotare la Lucky Wheel che offre una gran varietà di premi, compresi veicoli di lusso.

una volta ogni giorno è possibile tentare la sorte facendo ruotare la Lucky Wheel che offre una gran varietà di premi, compresi veicoli di lusso. Tavoli da gioco: potremo giocare con la roulette, il blackjack, Poker a tre carte, Slot Machine e l’Inside Track.

Penthouses

Acquistabile tramite il sito di The Diamond Casino & Resort, la Penthouses permette di ottenere l’accesso di tipo VIP, come sopra indicato. La Penthouses include l’eliporto, un garage per dieci veicoli, un letto padronale, un bagno, una seconda camera da letto per gli amici così che possano accedere al proprio guardaroba, una Lounge Area con bar, una Spa con una sauna e un parrucchiere privato disponibile 24/7, un’area per i party con giochi Arcade, un dealer privato per il blackjack e il poker a tre carte, e tante personalizzazioni, oltre ai già citati servizi.

Il parco auto

Si ottiene inoltre l’accesso a un parco auto dove parcheggiare il proprio mezzo insieme ad altri 30 giocatori. Il parco auto mette in mostra in tutta sicurezza le automobili, così da ammirarle senza poterle danneggiare. È possibile azionare in remoto il proprio mezzo, per aprire le porte, accendere il motore e le luci. Questa espansione di GTA Online porta con sé sei nuovi veicoli al lancio:

Truffade Thrax – Super

Annis S80RR – Super

Obey 8F Drafter – Sports

Weeny Issi Sport – Sports

Vapid Caracara 4×4 – Off Road

Enus Paragon R – Sports

Inoltre, ne arriveranno altri nel corso delle settimane e mesi successivi. Completando tutte le missioni co-operativa in qualità di host si viene ricompensati con un veicolo di alto livello, come vedremo sotto.

Bonus temporali per GTA Online

A partire da oggi, 23 luglio, fino al 7 agosto, è possibile ottenere i seguenti status:

Status Argento : comprando la Master Penthouses si ottiene lo Status Argento che ci ricompensa con l’esclusiva arte muraria “She’s Loaded” e la maglia “Diamond Casino”.

: comprando la Master Penthouses si ottiene lo Status Argento che ci ricompensa con l’esclusiva arte muraria “She’s Loaded” e la maglia “Diamond Casino”. Status Oro : completando la seconda missione cooperativa “House Keeping” si ottiene lo Status Oro che ci ricompensa con una livrea esclusiva per la nuova Truffade Thrax, insieme a una maglia Truffade abbinata.

: completando la seconda missione cooperativa “House Keeping” si ottiene lo Status Oro che ci ricompensa con una livrea esclusiva per la nuova Truffade Thrax, insieme a una maglia Truffade abbinata. Status Platino : completando cinque missioni cooperative si ottiene lo Status Platino che ci ricompensa con un tatuaggio Lucky 7s e con l’accessorio Kronos Ära Watch (comprese le varianti).

: completando cinque missioni cooperative si ottiene lo Status Platino che ci ricompensa con un tatuaggio Lucky 7s e con l’accessorio Kronos Ära Watch (comprese le varianti). Status Diamante: Completando tutte le missioni cooperative come host, si ottiene lo Status Diamente che ci ricompensa con una nuova supercar, Annis S80RR.

Diteci, cosa ne pensare delle novità? Questa espansione di GTA Online vi convince, oppure avete dei dubbi?