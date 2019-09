Red Dead Online: avvistati gli zombie, novità in arrivo?

Red Dead Online pare essere sul punto di accogliere degli zombie, oppure si tratta solo di un glitch? Ecco tutti i dettagli emersi fino a questo momento.

Red Dead Online è solito introdurre varie novità, ma di recente i giocatori hanno trovato qualcosa di inaspettato: degli zombie. Inizialmente, alcuni utenti hanno trovato dei corpi in giro per la mappa, dopo l’update della scorsa settimana. Non essendo la prima volta in cui accade qualcosa del genere, molti hanno pensato a un glitch causato dall’aggiornamento. Altri hanno riportato di aver visto degli NPC con la pelle blu, il che ha fatto pensare fosse legato a un’epidemia del colera, mal gestita a livello visivo.

Un utente di Reddit, tale “groat_active”, ha però trovato un NPC che è definibile, senza ombra di dubbio, uno zombie. Potete vederne l’immagine qui sotto. Prima di tutto, questo zombie non è un corpo a terra, ma un personaggio in piedi. L’aspetto è inconfutabilmente da zombie e, inoltre, è stato segnalato che l’NPC emette dei versi. Mancano inoltre 45 giorni ad Halloween, quindi questo potrebbe essere un primo suggerimento per un update per Red Dead Online a tema zombie.

Altri però ritengono che si tratti comunque di un glitch, in quanto nella loro partita la donna era a terra, morta, con un cane che abbaiava: avvicinandosi, però, l’animale attacava e dei banditi spuntavano fuori dai cespugli. Vari utenti hanno segnalato questo evento, quindi si pensa che si tratti di un evento di gioco e che il fatto che fosse in piedi fosse sono un casuale glitch.

In ogni caso, è possibile che entrambi gli utenti abbiano ragione. Molto sperano in un potenziale update di Halloween in stile Undead Nightmare, l’espansione per Red Dead Redemption che includeva una nuova modalità con missioni, oggetti, eventi e multiplayer. Voi cosa ne pensate?