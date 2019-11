Red Dead Redemption 2: aggiornamento PC per risolvere i crash rilasciato

Red Dead Redemption 2 è arrivato su PC ma ha avuto dei problemi: ora, Rockstar Games ha rilasciato un update per risolvere i crash.

Red Dead Redemption 2 è arrivato su PC, dopo un lungo anno di attesa da parte della community di appassionati dei titoli Rockstar Games. Purtroppo, il gioco ha subito una falsa partenza, non la peggiore che la storia dei videogame abbiamo mai visto, ma di certo non piacevole per i molti appassionati. Come sapete, infatti, il gioco è denso di bug e, sopratutto, subisce crash.

Dopo aver suggerito una serie di pratiche utili a risolvere la questione in modo temporaneo, Rockstar Games ha finalmente rilasciato un aggiornamento ufficiale. Basandoci sulla patch note, questo update dovrebbe risolvere tutta una serie di problemi legati al Rockstar Games Launcher.

Pare infatti che l’avvio del Launcher, del gioco e l’utilizzo del gioco a partire dal Launcher dell’Epic Games Store creava problemi. Inoltre, c’era un problema legato all’accesso dei dati di gioco a partire dall’Epic Games Launcher. Basandoci su quanto condiviso dalla patch note, tutto questo dovrebbe essere risolto.

Sappiamo però bene che non sempre una patch risolve tutto e, purtroppo, alle volte crea altri problemi. Scopriremo nelle prossime ore se l’esperienza di gioco dei consumatori migliorerà o se Rockstar dovrà andare in contro ad altri problemi e altre lamentele. Infine, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile anche su Google Stadia a partire dal 19 novembre 2019, ovvero tra circa un paio di settimane: certo, prima dovremo attendere che venga consegnato il nostro pacchetto preordinato.