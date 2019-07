Red Dead Redemption 2, ancora altri indizi su una possibile versione PC

A quanto pare una possibile ed attesissima versione PC di Red Dead Redemption 2 sembra essere oramai veramente dietro l'angolo.

Altro giorno, altro indizio sulla possibile esistenza dell’attesissima versione PC di Red Dead Redemption 2. Se solo qualche settimana fa vi avevamo infatti raccontato di qualche particolare richiamo a ciò nel Rockstar Social Club, oggi un ulteriore segno fa presagire l’esistenza di tale versione.

Attraverso un comando HTML, sempre sul Rockstar Social Club, è infatti possibile scovare all’interno di esso il logo del celebre titolo per PC. Un’indizio decisamente non da poco.

Ad aumentare l’importanza di tale ritrovamento è inoltre il fatto che tale logo non è un semplice placeholder ma bensì qualcosa di fatto completamente ex-novo e di creato appositamente per l’occasione. Tale icona compare inoltre solamente attraverso tale particolare procedimento: qualsivoglia altro itinere porterà infatti alla già ben conosciuta versione per Xbox One.

Considerando come Rockstar sia presto intervenuta in precedenza per rimuovere ogni altro indizio emerso riguardante una possibile versione PC del titolo è decisamente probabile che anche tale icona possa presto sparire.

Nonostante ciò l’uscita su computer del celebre titolo sembra oramai poco più di una formalità ed il vero dubbio non è più se Red Dead Redemption 2 uscirà o meno su PC, ma bensì quando lo farà. Le indiscrezioni attualmente circolanti prevedono il possibile sbarco sul mercato di tale versione in concomitanza con quelle dell’oramai prossima next-gen. Che sia veramente così o Rockstar ha qualcos’altro in mente?

Che ne pensate di questa notizia, anche secondo voi una possibile versione PC del capolavoro di Rockstar, Red Dead Redemption 2, è oramai sempre più vicina? Secondo voi quando verrà annunciata? Fateci sapere le vostre personalissime opinioni a riguardo direttamente nei commenti!