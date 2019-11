Red Dead Redemption 2: un mod PC introduce un “finto ray tracing”

Red Dead Redemption 2 in versione PC ha già ricevuto una serie di mod, tra le quali appare anche una che introduce un finto ray tracing.

Red Dead Redemption 2 è disponibile su PC da pochi giorni, ma i modder di tutto il mondo si sono già messi all’opera per creare nuovi contenuti sia ludici che grafici. Innegabilmente, il gioco di Rockstar Games è uno dei più belli che si siano mai visti sulle macchine da gioco moderne e anche senza mod di alcun tipo, è un prodotto di alto livello. Questo però non ha fermato i giocatori.

Esattamente come accaduto con GTA 5 o anche con The Witcher 3, i giocatori hanno proposto mod grafiche che mirano a rendere ancora più bello Red Dead Redemption 2. Il video che potete vedere qui sotto afferma che si tratta di Ray Tracing, ma non fatevi ingannare: non lo è. Quello che il modder ha fatto è modificare l’illuminazione in vari modi per rendere l’impatto migliore.

La mod può essere trovata su Nexus Mode, precisamente a questo indirizzo, al pari di molte altre mod rilasciate in questi primi giorni dopo l’uscita di Red Dead Redemption 2. Per quanto non si tratti di un vero ray tracing, il risultato è comunque notevole. Che un gruppo di persone esterne al team che ha sviluppato il gioco siano in grado di proporre dei miglioramenti così sensibili in poco tempo è rimarchevole.

Di certo, inoltre, questo è solo l’inizio: speriamo che la community proponga tanti contenuti interessanti nel corso dei mesi. Vi ricordiamo inoltre che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su anche su Google Stadia come titolo di lancio, a partire dal 19 novembre 2019. Diteci, avete già giocare all’opera di Rockstar Games? Lo farete a breve?