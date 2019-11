Red Dead Redemption 2: una mod porta Undead Nightmare anche nel secondo capitolo

A poche settimane dal lancio ufficiale di Red Dead Redemption 2 su PC la community comincia già a regalare le prime soddisfazioni: un gruppo di modder si è infatti messo subito al lavoro riuscendo a creare una mod per il titolo che tanto ricorda l’apprezzatissima espansione Undead Nightmare del primo capitolo della saga.

Come potete vedere comodamente dal video qui sotto la mod è decisamente funzionante e riesce bene a catturare le caratteristiche ed inquietanti atmosfere di Undead Nightmare. Tale espansione del primo Red Dead Redemption stravolgeva infatti completamente la mappa di gioco, chiamandoci ad affrontare una vera e propria apocalisse zombie nei panni del celebre John Marston.

Ovviamente di lavoro ce n’è ancora molto da fare ma quanto ad oggi fatto è decisamente soddisfacente: modelli poligonali, animazioni e intelligenza artificiale dell’orda sono infatti di buona qualità e riescono a riproporre in modo abbastanza fedele anche in Red Dead Redemption 2 l’esperienza di gioco di Undead Nightmare.

Purtroppo allo stato attuale i modder non hanno inserito null’altro che una classica modalità sopravvivenza e non sono quindi presenti né delle missioni né una trama di fondo. In futuro le cose potrebbero però cambiare e, magari, anche Rockstar deciderà di riproporre la tanto apprezzata espansione ufficialmente anche in Red Dead Redemption 2.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto avete potuto osservare dal video? Vi piacerebbe vedere una riproposizione di Undead Nightmare anche in questo secondo episodio della saga? Fateci sapere quali sono le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti qui sotto.