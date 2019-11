Red Dead Redemption 2: la versione PC ottiene un nuovo trailer in 4K

Red Dead Redemption 2 arriverà a breve su PC, vediamo ora il nuovo trailer in 4K condiviso da Rockstar Games in preparazione del lancio.

Red Dead Redemption 2 è uscito da circa un anno, ma rimane uno dei videogame più interessanti e chiacchierati dai videogiocatori. Parte del merito è da attribuire a Red Dead Online, la modalità multigiocatore dell’epopea western di Rockstar Games che ha accompagnato i fan di mese in mese, anche dopo il completamente della campagna single player. I fan però hanno sempre mantenuto il gioco in cima alle tendenze grazie ai molti rumor sulla versione PC, che è infine stata confermata lo scorso mese.

Rockstar Games ha infine confermato l’arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC, rilasciando screenshot dedicati e un primo trailer. Con l’avvicinarsi del lancio, però, gli sviluppatori hanno condiviso un altro filmato, sempre in 4K. Potete vederlo qui sotto.

Come già sappiamo, questa nuova versione di Red Dead Redemption 2 potrà contare su alcuni extra in-game e, più interessante per tutti gli appassionati, alcune migliorie tecniche, come texture, modelli e effetti grafici superiori, oltre a supportare il 4K e i 60 FPS. Dovremo però preparare i nostri hard disk, visto che il gioco richiederà ben 150 GB di spazio di archiviazione.

Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile a partire dal 5 novembre 2019 su PC via Rockstar Games Launcher ed Epic Games Store. A dicembre sarà rilasciato anche su Steam. Infine, arriverà anche una versione per Google Stadia, il servizio di game streaming del colosso di Mountain View, che sarà disponibile a partire dal 19 novembre, ma in pratica solo dopo che l’hardware verrà spedito. Diteci, avete già giocato Red Dead Redemption 2? Se no, in quale versione lo proverete?