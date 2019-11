Red Dead Redemption 2 su PC: nuova patch disponibile, risolve i problemi con l’antivirus

Red Dead Redemption 2 è arrivato su PC ma ha avuto qualche problema: ora, una nuova patch risolve i crash legati all'antivirus. Ecco i dettagli.

Come saprete, Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato su PC lo scorso 5 novembre (via Epic Games Store e Rockstar Games Launcher). Purtroppo, le prime 24 ore sono state alquanto travagliate, con una serie di bug e, sopratutto, di crash all’avvio che hanno reso molto frustrante lanciarsi all’interno dell’avventura di Arthur Morgan.

Rockstar ha subito confermato che c’erano dei problemi e, dopo aver dato qualche generico suggerimento per limitarli (come disattivare l’anti-virus ed eseguire il gioco come amministratore), si è messa al lavoro su una patch. L’aggiornamento è poi arrivato, risolvendo molti problemi legati al Launcher (sia Rockstar che Epic Games). Ora, gli sviluppatori hanno reso disponibile un altro aggiornamento, per la precisione il numero 1.14.

Come è possibile leggere nella patch note, questo update elimina il problema che faceva andare in crash Red Dead Redemption 2 nel caso nel quale l’antivirus fosse attivo. Non è tutto, anche il Rockstar Games Launcher è stato aggiornato, anch’esso con lo scopo di risolvere dei contrasti con le varie applicazioni antivirus. In teoria, quindi, ora il gioco dovrebbe poter essere eseguito senza alcun problema da tutti i PC. Il download, come sempre, si avvierà in modo automatico al primo avvio.

Red Dead Redemption 2 arriverà inoltre anche su Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View che sarà disponibile a partire dal 19 novembre. Dovremo però attendere che la società spedisca i preorder (con controller e Chromecast). Diteci, cosa ne pensate di Red Dead Redemption 2? L’avete già giocato? Stavate aspettando una delle nuove versioni?