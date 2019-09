Red Dead Redemption 2, versione PC scovata nei file del gioco?

Red Dead Redemption 2 in versione PC è stato "scovato" all'interno dei file di gioco? Secondo un utente del forum di GTA è proprio così.

Questo settembre è un mese denso di grandi nomi e anche i prossimi sembrano veramente colmi di novità interessanti, non per questo, però, i videogiocatori hanno dimenticato una delle grandi opere dello scorso anno: Red Dead Redemption 2. Il Far West di Rockstar Games ha veramente colpito i giocatori console, mentre quelli PC sono ancora in attesa. Ora, arrivano nuove informazioni a riguardo.

Un utente di GTA Forums, tale “VideoTech Uk”, ha segnalato una serie di scoperte. A quanto pare, all’interno dei file di gioco di Red Dead Redemption 2 è possibile trovare dei riferimenti alla versione PC. Come potete vedere nell’immagine poco sotto, ci sono impostazioni legate alla qualità delle texture e al supporto ai DirectX 12, insieme a dei riferimenti ai monitor PC.

Questa non è inoltre la prima volta in cui vengono scovati riferimenti di vario genere a una versione PC di Red Dead Redemption 2. Anche nella Companion App del gioco, così come nel Rockstar Social Club, sono state trovate delle linee di codice che fanno riferimento alla versione PC. L’arrivo dell’opera su computer è inoltre reso più probabile da Red Dead Online, la modalità multigiocatore che, dopo un primo periodo di assestamento, sta ottenendo un valido successo: accedere al bacino di utenza del mondo PC sarebbe di certo positivo per Rockstar.

Detto ciò, si tratta unicamente di rumor e speculazioni: Rockstar Games non ha confermato in alcun modo l’esistenza di una versione PC di Red Dead Redemption 2, quindi per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Diteci, voi cosa ne pensate?