Red Dead Redemption 3 si farà (probabilmente), ma chissà quando

Non c'è solo GTA 6, ma c'è un'altro importante franchise di Rockstar Games che potrebbe tornare. Roger Clark, l'attore che ha dato vita ad Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, ha recentemente condiviso alcune interessanti prospettive sul futuro della serie.

In un tweet su X, Clark ha condiviso le sue opinioni sul trailer di GTA 6, esprimendo la convinzione che il successo di GTA 5 Online non sarà minato dall'arrivo del sospirato sequel. "Non c'è alcuna ragione per cui GTA 5 online debba rallentare", ha dichiarato. "... è una città completamente diversa. GTA 6 non lo sostituirà, entrambi saranno lì per noi tutti da godere. Rockstar si spingerà sempre più in alto."

Un fan ha colto l'occasione per chiedere a Clark delle prospettive su Red Dead Redemption 3, e l'attore ha risposto con sicurezza: "Sono certo che vedremo Red Dead Redemption 3 un giorno."

Mentre il focus attuale è su GTA 6, previsto per il 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, gli appassionati possono ancora sperare in un futuro ritorno nei vasti territori della frontiera americana. Non possiamo fare a meno di chiederci se vedremo Red Dead Redemption 3, magari nel 2030.