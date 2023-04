Brutte notizie per tutti coloro che stanno pensando di acquistare Redfall su Xbox: tramite l’account Twitter ufficiale del gioco è stato annunciato che, almeno al lancio, il titolo supporterà solamente la Quality Mode, e quindi girerà a 30 FPS su Xbox Series S e Xbox Series X.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Secondo quanto affermato dallo stesso tweet, la modalità Performance verrà aggiunta con un update in un secondo momento. Ciò potrebbe indicare che dovremo attendere mesi (o magari persino anni) prima di poter vedere Redfall a 60 FPS su Xbox, il che rappresenta un grande peccato, soprattutto per un titolo di genere sparatutto.

Redfall uscirà tra appena tre settimane, e nonostante si sia mostrato come un titolo promettente durante l’anteprima (che potete trovare a questo link), la pressione sulle spalle di Arkane è certamente elevata. Molti stanno paragonando il nuovo FPS a tema vampiri con opere del calibro di Borderlands, e la notizia della mancata Performance Mode sicuramente non agevola il giudizio del gioco.

D’altronde, Redfall è già stato rinviato di più di 6 mesi proprio per essere messo a punto nel migliore dei modi, ma ciò non è bastato per farlo girare a 60 FPS su Xbox. In ogni caso, non ci resta che attendere l’uscita del gioco per poterlo valutare nella sua interezza. Nel mentre, potete preordinarlo su Amazon.

