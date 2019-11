Reedus: “Death Stranding è molto meglio di P.T., sono felice l’abbiano cancellato”

Durante un'intervista all'Hollywood Report Norman Reedus ha dichiarato di essere contento di aver lavorato a Death Stranding dopo la cancellazione di PT.

Death Stranding uscirà questo venerdì su PlayStation 4, mentre la versione del titolo per PC arriverà l’anno prossimo in periodo estivo. All’interno della nuova opera ideata da Hideo Kojima, i giocatori vestiranno i panni di Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus, l’attore noto come Daryl Dixon nella serie televisiva The Walking Dead. Nel corso di una nuova intervista realizzata da Hollywood Reporter, l’attore americano ha raccontato qualche curiosità in più sul gioco in cui è protagonista.

Uno dei punti più interessanti usciti fuori dalla chiacchierata con l’Hollywood Reporter, vede Reedus confidarsi dicendo che è dispiaciuto che il progetto Silent Hills non sia riuscito a concretizzarsi. Mentre all’inizio era alquanto deluso e infastidito dal fatto che Konami avesse annullato il titolo, quando Hideo Kojima gli aveva descritto Death Stranding, l’attore americano si è completamente dimenticato del gioco precedente.

Reedus ha dichiarato: “Ero tipo, grazie a Dio che non ha funzionato perché Death Stranding è molto meglio. Mi piace il fatto che Silent Hills non sia accaduto, a dire il vero, ho avuto la possibilità di vedere in che modo Hideo lavora e in che modo pensa, e sono completamente stupito da quest’uomo. ”

Silent Hills era stato annunciato durante l’E3 del 2014 come la collaborazione tra Kojima e il regista Guillermo del Toro. L’unico elemento che abbiamo avuto provate del progetto è stata la demo PT, che è riuscita a rimanere nei pensieri degli appassionati anche 5 anni dopo il rilascio. Riguardo PT, Reedus ha detto che non ha mai giocato alla demo, ma l’ha vista giocata e la reputa “terrificante”. Cosa pensate delle parole di Reedus? Diteci la vostra.