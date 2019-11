Reggie Fils-Aimé: “l’innovazione è un mantra per Nintendo”

In un intervista l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimè ha raccontato un annedoto sulla provenienza della voglia di innovare in Nintendo.

Se c’è una cosa che è dentro il DNA di Nintendo fin dagli albori dell’azienda, è la forte volontà di rivoluzionare e ridefinire costantemente il modo di videogiocare e di intendere il videogioco. Se non fosse per questo approccio innovativo e spesso rischioso, probabilmente l’industria dei videogiochi avrebbe potuto prendere strade diverse, e chissà se oggi staremo a parlare del gigante dell’intrattenimento digitale per come lo intendiamo.

Durante una recente intervista con IGN, l’ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé ha spiegato come i metodi innovativi dell’azienda derivano da un semplice mantra situato su una targa nell’area esecutiva del quartier generale a Tokyo.

“C’è una targa nell’area executive di Nintendo a Tokyo che dice, in giapponese, Create qualcosa di unico. Questo è stato il mantra dell’azienda per anni. Nel mondo dei videogiochi, ha portato così tante innovazioni… da centinaia di giochi a console, controller e periferiche varie. Praticamente tutti gli elementi del gaming moderno sono stati iniziati in qualche modo da Nintendo”. Ha raccontato Reggie.

L’ex presidente di Nintendo of America ha poi continuato: “Questo focus sull’innovazione si ripercuote poi anche nelle vendite, marketing, perfino nella finanza. Tutti si spingono oltre per creare qualcosa di unico”. Siete d’accordo con le parole di Reggie? Pensate che sia proprio questo mantra la ricetta segreta delle produzioni della compagnia di Kyoto? Diteci la vostra.