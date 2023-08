Una delle più interessanti sorprese di questo già frizzantissimo 2023 è senza dubbio Remnant 2 (qui la nostra recensione), seguito di un videogioco del 2019 che ibridava TPS e soulslike all’interno della stessa produzione. Parte del successo di questo gioco si deve al quantitativo veramente importante di contenuti portati dagli sviluppatori, tra cui troviamo anche un grande numero di classi definite archetipi. Oggi andiamo a scoprire insieme una guida agli archetipi di Remnant 2, con tutto quello che bisogna fare per sbloccarle tutte.

Remnant 2: tutti gli archetipi del gioco

All’inizio della campagna il giocatore arriva nel Ward 13 e qui, parlando con Wallace, sarà possibile selezionare il proprio primo archetipo, ovvero la prima classe con cui giocare.

Le classi vanno successivamente sbloccate trovando gli appositi engrammi; esiste anche la possibilità di sbloccare ed equipaggiare un secondo archetipo sfruttando la doppia classe.

Ecco la lista completa (almeno per il momento) degli archetipi presenti all’interno del gioco:

I primi 4 archetipi sono selezionabili durante le fasi iniziali del gioco, quelli successivi obbligano il giocatore a impegnarsi un po’ di più.

Medico

Che gioco multiplayer cooperativo sarebbe Remnant senza un guaritore? Il medico è una delle classi iniziali; se non lo si sceglie durante questo frangente è necessario avere con sé la spilla del medico acquistabile dal merchant Dr. Norah e portandola da Wallace per effettuare l’upgrade nell’engramma corrispondente.

Sfidante

Altro giro altra classe disponibile inizialmente, complice anche la sua natura abbastanza spudorata di tank, Se non si seleziona questa classe come quella iniziale è possibile rimediare acquistando il vecchio strumento di metallo da Reggie e potenziandolo poi nell’engramma corrispondente da Wallace.

Cacciatore

La classe furtiva tra quelle iniziali è senza dubbio quella più indicata per chi vuole abbattere, colpo di precisione dopo colpo di precisione, gli avversari. Per recuperare questa classe è necessario acquistare da Brabus la medaglia rugginosa e portarla da Wallace per potenziarla nell’engramma corrispondente.

Addestratore

L’ultima classe tra le prestabilite è quella dedicata agli amanti degli animali. Per recuperare l’engramma di questa classe è necessario esaurire i dialoghi di Dente di Fango, uno dei personaggi del Ward 13, finché non vedremo comparire nel suo negozio il vecchio fischietto. Potenziamolo da Wallace per ottenere l’engramma corrispondente.

Pistolero

Questo archetipo è uno di quelli pre-sbloccati per chi ha preordinato Remnant 2. Tutti gli altri, invece, dovranno per forza di cose giocare il titolo un po’ per soddisfare i requisiti.

Per prima cosa è necessario, esattamente come abbiamo visto per il sopracitato Addestratore, esaurire i dialoghi di dente di fango. Presupposto questo dobbiamo avanzare nella campagna, ricordandoci poi di esaurire tutte le volte i dialoghi di Dente di Fango.

Una volta arrivati circa a metà campagna, avendo esaurito tutti i possibili dialoghi del sopracitato personaggio, si riceverà in premio il Cilindro Usurato; questo potrà essere scambiato con il solito Wallace per l’engramma del Pistolero.

Alchimista

Questo engramma opzionale si ottiene in una maniera molto particolare e con un po’ di fortuna si può ottenere all’inizio della campagna. Per poter ottenere l’engramma è necessario esplorare Morrow Parish, una zona della regione di Losomn.

Esplorando questa zona è possibile trovare dei grossi tombini fognari chiusi da sbarre di ferro verticali; passando qui è possibile venire attaccati da un imponente Rattorco (Rat Ogre in inglese).

Facendosi colpire ripetutamente è possibile farsi catturare dal mostro; una volta risvegliati elimindolo sarà possibile ottenere la pietra misteriosa che, se portata dal solito Wallace, sarà possibile scambiare per l’Engramma dell’alchimista.

Evocatore

Iniziamo ora a parlare degli engrammi più complicati da ottenere, ovvero quello dell’evocatore. Per prima cosa è necessario raggiungere la regione di Yaesha (se avete giocato il primo capitolo sapete già di che sto parlando) e qui sarà necessario raggiungere il Bloodmoon Altar, vicino al Root Nexus.

L’altare non sarà altro che un particolare tipo di mercante da cui è possibile ottenere diversi oggetti tra cui uno di nostro interesse chiamato Grimorio Sbiadito. Per ottenere questo grimorio, oltre a 1500 rottami, sarà necessario consegnare 5 cristalli di lumenite e 15 essenze di luna insanguinata.

Queste essenze si ottengono eliminando i fuochi fatui di colore violaceo che spawnano nella regione di Yaesha soltanto quando la luna è insanguinata; per attivare questa tipologia di eventi è necessario proseguire naturalmente nelle missioni principali di Yaesha e, una volta accaduta una certa cosa, basterà semplicemente eseguire il fast travel.

Una volta acquistato il sopracitato grimorio sarà necessario scambiarlo da Wallace per ottenere il benedetto Engramma.

Ingegnere

Altro giro altro engramma complesso. Per poter ottenere questo Engramma è necessario raccogliere il dispositivo alieno dal cadavere di un NPC dentro il N’Erud, un bioma che spawna in una delle 2 zone del secondo mondo esterno (Eon Vault o TImeless Horizon per capirci).

Il corpo si trova nelle zone di confine delle mappe; di base questo non sarebbe un problema se soltanto il bioma non avesse come effetto di stato l’accumulo progressivo di un malanno chiamato piaga mortale (death blight in Inglese) che, una volta arrivato ad un determinato cap, uccide istantaneamente il nostro personaggio.

Per semplificare la ricerca è possibile far salire di livello l’abilità dell’esploratore ottenendo l’abilità cercatesori (fortune hunter); questo ci permetterà di rivelare gli oggetti speciali a una maggiore distanza.

Trovato il cadavere non dovremo far altro che raccogliere il dispositivo alieno nelle sue vicinanze e riportarlo a Wallace per scambiarlo con l’engramma dell’ingegnere.

Esploratore

Prima vi abbiamo parlato di esploratore senza darvi contesto; ecco qui l’archetipo che semplifica l’esplorazione per eccellenza.

Ottenerlo, in realtà, è più semplice del previsto poiché serve semplicemente eliminare il boss finale. Uno dei suoi drop assicurati sarà rappresentato dall’oggetto bussola rotta (broken compass) che, se scambiato con Wallace, permette di sbloccare l’engramma dell’esploratore.

Invasore

Passiamo al più complesso degli archetipi da sbloccare ovvero l’invasore.

Per prima cosa è necessario che la prima missione parta da Morrow Parish dove sarà necessario eliminare il nemico Nightweaver. Al secondo livello, il Morrow Sanatorium, sarà necessario raccogliere tutte e 3 le bambole incise su pietra.

Ottenute le bambole dirigiamoci alle celle del seminterrato per consegnarle alla donna lì intrappolata. A questo punto si aprirà la porta e potremo liberare il suo spirito, così da ottenere poi la bambola di pietra del Nightweaver.

Ottenuta questa bambola di pietra dovremo avanzare fino ad affrontare il obss della Shattered Gallery; uno dei suoi drop (tributo della chiave dell’anima) sarà ciò di cui avremo bisogno.

Ottenuto il tributo ritorniamo al seminterrato per trovare le grandi ragnatele per utilizzare l’oggetto; questo ci teletrasporterà al regno dei sognatori. Qui dovremo tornare alla cella della donna a cui abbiamo consegnato le bambole ma stavolta finiamo nella stanza affianco.

Usiamo quindi la bambola di pietra del Nightweaver per ottenere l’arma acchiappasogni, ovvero la chiave di volta di tutta sta vicenda. Sconfiggiamo il Nightweaver e proseguiamo fino a raggiungere il livello Root Earth.

A questo punto arriviamo al Corrupter Harbor e dirigiamoci alla zona con la piattaforma di carico dopo il checkpoint. Qui troveremo una specie di misteriosa capsula grigia: colpiamola con il Dreamcatcher per ottenere l’oggetto Walker’s Dream che utilizzeremo immediatamente per ritornare nel regno dei sogni.

A questo punto dovremo sconfiggere il boss Bane: una volta eliminato otterremo l’oggetto Pugnale di Legno (Wooden Shiv); riportiamolo da Wallace e scambiamolo con l’engramma dell’invasore per porre fine a questa lunghissima trafila di azioni.