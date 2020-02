Remnant From the Ashes: data di uscita della versione fisica svelata

Lo scorso agosto, Gunfire Games ha rilasciato un gioco che si è rivelato essere una piccola sorpresa: Remnant From the Ashes, uno sparatutto in terza persona con una struttura da rogue-lite e da souls-like. All’interno di una serie di mondi corrotti, il nostro personaggio deve farsi largo a suon di proiettili e abilità speciali, sconfiggendo boss e salendo di livello, potenziando anche il proprio equipaggiamento. Ora, THQ Nordic ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione della versione fisica e ne ha annunciato la data di uscita.

Dal 17 marzo 2020 potremo giocare con la versione fisica di Remnant From the Ashes su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39.99 euro. Attualmente non abbiamo informazioni precise su questa edizione: potrebbe contenere solo il disco oppure potrebbe proporre contenuti addizionali come mappe o illustrazioni. Sarebbe di certo un’ottima idea per attirare i collezionisti e chi ha già acquistato la versione digitale.

Remnant From the Ashes ha venduto più di un milione di copie: si tratta di un valido risultato per un gioco non troppo pubblicizzato. Il rilascio in versione fisica sarà una seconda occasione per questo interessante titolo per attirare nuovi giocatori. Considerando inoltre l’ottimo supporto che sta ricevendo dagli sviluppatori, merita l’attenzione di tutti.

Gunfire Games è inoltre il team di sviluppo dietro Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition e, sopratutto, Darksiders 3. Anche quest’ultimo ha preso un po’ ispirazione dai souls-like. Diteci, cosa ne pensate delle opere di questo team? Vi convincono oppure credete dovrebbero migliorare?