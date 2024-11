Stalker 2, ecco i requisiti di sistema PC: leggeri, ma peso su SSD folle

STALKER 2: Heart of Chornobyl (acquistabile su Amazon), l'attesissimo sequel del popolare sparatutto survival horror, sarà disponibile dal 20 novembre 2024 per Xbox Series X|S e PC Windows. Il gioco, sviluppato da GSC Game World, promette un'esperienza open world più ampia rispetto ai predecessori, con 20 regioni da esplorare e una componente visiva realizzata con l'Unreal Engine 5 che promette decisamente spettacolo.

Per godersi al meglio STALKER 2 su PC, è fondamentale assicurarsi di avere l'hardware adeguato. Gli sviluppatori hanno pubblicato i requisiti minimi e consigliati del gioco, che risultano relativamente contenuti per un titolo di nuova generazione:

Minimi

Sistema operativo Windows 10/11 CPU AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K GPU AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB RAM 8 GB Spazio su SSD 150 GB su SSD

Raccomandati

Sistema operativo Windows 10/11 CPU AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / GTX 1080 Ti 11GB RAM 16 GB Spazio su SSD 150 GB su SSD

L'unico aspetto da notare è la richiesta di ben 150 GB di spazio su SSD, decisamente elevata anche per gli standard attuali. Se si ha poco spazio disponibile, potrebbe essere necessario liberare memoria disinstallando giochi non utilizzati o acquistare un nuovo SSD.

Se volete verificare le specifiche del vostro PC, è sufficiente seguire questi passaggi:

Cliccare sul pulsante Windows nella barra delle applicazioni Digitare "dxdiag" Cliccare su "dxdiag" per visualizzare le specifiche Selezionare la scheda "Sistema" per i dettagli su memoria, processore e versione di Windows Cliccare sulla scheda "Schermo" per i dettagli sulla GPU

Per quanto riguarda la compatibilità con lo Steam Deck, al momento è indicata come "Sconosciuta". Tuttavia, i requisiti relativamente contenuti fanno ben sperare per una buona giocabilità sul dispositivo di Valve. Su handheld PC più potenti come ROG Ally o Legion Go, il gioco dovrebbe invece girare senza particolari problemi.

Con l'uscita ormai imminente, è il momento giusto per verificare se il proprio PC è pronto ad affrontare la Zona di STALKER 2. Assicurandosi di soddisfare i requisiti ed eventualmente effettuando gli upgrade necessari, si potrà vivere al meglio questa nuova avventura post-apocalittica a partire dal 20 novembre.

STALKER 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile su Xbox Series X|S, Windows PC (Microsoft Store, Steam, Epic Games Store, GOG) e incluso nel catalogo Xbox Game Pass al prezzo di 59,99€.