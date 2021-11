Resident Evil 2 non è mai stato così reale come in questo tributo

Il 2021 è stato un anno ricco di novità e progetti legati al brand di Resident Evil. Tra un nuovo capitolo della saga principale molto apprezzato, una serie animata e un nuovo film cinematografico, mai come in questo periodo il franchise survival horror di Capcom l’abbiamo ritrovato praticamente ovunque. Ora, oltre a questi prodotti ufficiali, è sbucato su TikTok un fantastico tributo a Resident Evil 2 che lo rende più realistico che mai.

Resident Evil 2 è uno dei titoli più amati della serie. Tanto da farci un remake.

Nello specifico, il tiktoker lake_skywalker ha ricreato Resident Evil 2 in live-action senza tralasciare nessun dettaglio del gioco originale. Dalla telecamera fissa, ai movimenti così detti tank è tutto stato ricreato alla perfezione come appariva sulla prima PlayStation. Anche il sound design è stato ripreso dal gioco originale degli anni ’90; per non parlare delle animazioni di caricamento che riprendono alla perfezione l’apertura di una porta verso l’area successiva.

Il video pubblicato su TikTok risulta una vera e propria goduria per gli amanti del Resident Evil 2 originale, e anche le fattezze del ragazzo che ha impersonato Leon S. Kennedy sono molto vicine a al modello del personaggio presente nel titolo.

Ogni singolo dettaglio di questo tributo è stato ricreato tenendo bene in mente il titolo uscito a fine anni ’90, ed il risultato finale lo rende uno dei contenuti fan-made meglio riusciti non solo per quanto concerne il secondo capitolo della saga, ma proprio di tutto il brand.