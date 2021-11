Come sarebbe Resident Evil 4 su PS1? Lo possiamo scoprire gratis!

Resident Evil continua tutt’oggi a far parlare di sé, con l’ultimo capitolo, Village, rilasciato soltanto qualche mese fa, il quale è stato enormemente gradito dal pubblico. Proprio per l’affetto che c’è verso questa saga, non è difficile vedere i fan realizzare progetti a tema della serie, e infatti oggi abbiamo tra le mani un prodotto decisamente interessante. Parliamo di una vera perla creata partendo da uno dei vecchi titoli della saga, riportato ai giorni nostri con uno stile ancora più retrò.

Il protagonista in questione è Resident Evil 4, un capitolo storico dell’intera saga del quale potete anche trovare la nostra recensione. Il team brasiliano Rustic Games ha ben deciso di rimettere le mani su questo pezzo di storia e di ricrearlo come se fosse un gioco rilasciato su PS1. Si può quindi parlare in tutto e per tutto di un Resident Evil 4 Demake: l’opera presenta una grafica molto antiquata, degna dei videogiochi che venivano rilasciati all’epoca, che contribuisce a far provare ancora più nostalgia ai fan appassionati della serie, e magari anche a farli sentire ancora più vecchi.

Il bello in tutto ciò sta nel fatto che questa versione è già pronta per essere giocata gratuitamente su PC. Con il suo classico gameplay, compreso di “tank controls”, una grafica pixelata e un sistema di inventario standard, il gioco può essere scaricato senza alcun costo tramite questo link. Se quindi non vedete l’ora di recuperare questa interessante edizione di Resident Evil 4, non avete alcuna scusa per non farlo subito!

Gli sviluppatori di questa versione demake del gioco ci tengono a precisare che, al momento, il titolo presenta numerosi bug, probabilmente perché ancora sottoposto a test per perfezionarlo. Ad ogni modo, il gameplay dovrebbe essere comunque abbastanza sviluppato da poter dare un’idea di ciò che hanno creato.