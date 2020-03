Resident Evil 3 Remake: nuovi dettagli sulla sezione dedicata a Carlos

Mancano ormai pochissime settimane all’uscita dell’attesissimo Resident Evil 3 Remake e nonostante siano già parecchie le cose che conosciamo sul nuovo remake di Capcom, fino ad oggi c’è una cosa che moltissimi appassionati continuano a chiedersi: quanto il gioco si discosterà dal titolo originale datato 1999? Una parte di risposta è già stata data dal team di sviluppo, mentre oggi sono stati rilasciati diversi nuovi dettagli sulla parte di gioco in cui torneremo ad impersonare Carlos.

I nuovi dettagli sono stati condivisi dalla redazione di Game informer all’interno dell’ultimo numero della loro rivista. Nello specifico si è discusso della nuova sezione giocabile con Carlos, che nel titolo originale consisteva in una breve parte. In Resident Evil 3 Remake invece, il ruolo del personaggio è stato maggiormente ampliato e ciò si traduce in maggior minutaggio e parti di gameplay più ampie da affrontare.

Stando a Game Informer, in Resident Evil 3 Remake Carlos se la dovrà vedere con molti più enigmi e si ritroverà a dover esplorare un’area molto più grande rispetto al titolo originale. Inoltre, proprio come Jill, anche Carlos avrà a disposizione la possibilità di schivare agilmente i vari zombie che lo attaccheranno. Al momento non è stato chiarito se questo personaggio avrà una sola sezione giocabile come nell’iterazione del ’99, o se in questo remake farà più di un’apparizione giocabile.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è uscirà il prossimo 3 aprile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Per scoprire quali nuove sorprese sarà regalarci questo nuovo remake di un classicissimo di Capcom ci basta aspettare ormai soltanto qualche giorno. Cosa vi aspettate dalle sezioni dedicata a Carlos in questo remake di Resident Evil 3?