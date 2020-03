Resident Evil 3 Remake, nel multiplayer ci saranno le loot box

Come ben saprete il prossimo 3 aprile sbarcherà finalmente nei negozi Resident Evil 3 Remake, con il titolo di Capcom che è attesissimo da migliaia se non di milioni di giocatori. Quello che forse non sapete è che però all’interno del titolo sarà presente anche la modalità multiplayer Resident Evil Resistance.

Si tratta di un’esperienza multiplayer asincrona, dove dei sopravvissuti dovranno scappare dalle grinfie di un Mastermind che potrà osservare lo sparuto gruppetto tramite delle telecamere e che potrà ovviamente attuare diverse macchinazioni per fermarli. La novità del giorno è che però a quanto pare in questa modalità saranno presenti le famigerate loot box.

Come potete vedere infatti anche voi comodamente qui sopra, al minuto 4:16 compare una schermata con delle diverse loot box, un dettaglio che non è ovviamente scappato agli attenti occhi della community di Reddit. Durante lo stesso gameplay, inoltre, è anche possibile osservare a schermo un contatore di una valuta virtuale, che servirà con ogni probabilità per aprire appunto tali loot box.

Capcom non è ancora intervenuta sull’argomento e non è quindi ad oggi chiaro cosa conterranno effettivamente tali loot box. Vista la natura dell’esperienza multiplayer di Resident Evil 3 Remake è però decisamente plausibile che si tratti di tutta una serie di contenuti estetici con cui sarà poi possibile modificare i vari sopravvissuti. Per saperne di più, in ogni caso, c’è solo da aspettare e attendere future dichiarazioni a riguardo da parte della celebre software house.

Che ne pensate di questa notizia e del multiplayer asincrono contenuto in Resident Evil 3 Remake, vi sembra un’idea valida? Vi darebbe fastidio vedere delle loot box al suo interno o il tutto vi lascerebbe indifferenti? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.