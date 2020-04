Resident Evil 3 Remake: una mod ripropone la classica telecamera fissa

La community dei modder riesce sempre a stupire con le proprie reimmaginazioni dei titoli più importanti sul mercato. Delle volte, determinate mod riescono anche a infondere nuova linfa vitale a titoli che hanno qualche anno sulle spalle, donando a quelle esperienza ulteriori anni di vita. Non è il caso di Resident Evil 3 Remake, il titolo sviluppato da Capcom uscito solamente qualche settimana fa, che ha già ricevuto una mod molto interessante.

La youtuber Suzi ha reimmaginato delle parti della nuova avvenutrea di Jill Valentine proponendo un cambio di prostettiva nella visuale, riportando il tutto alla telecamera fissa come nei capitoli classici usciti sulla prima PlayStation. L’autrice di questa mod, ha dichiarato di aver utilizzato dei codici cheat forniti dalla comunity dei modder, che a loro volta stanno già lavorando a diverse altre mod per Reisdent Evil 3 Remake.

Raccoon City through the lens of a fixed camera.

RE3R photomode. 📸 pic.twitter.com/L3In7XO2mc — Suzi (@TheSphereHunter) April 11, 2020

Condividendo il proprio lavoro sul suo account Twitter, Suzi ha accompagnato il tutto con una manciata di screenshot che mostrano Residetn Evil 3 Remake da una prospettiva completamente diversa. Il RE Engine risplende di bellezza anche con l’implementazione della visuale a telecamera fissa, a tesimonianza di quanto sia versatile il motore grafico di Capcom.

Al momento l’autrice della mod non ha ancora specificato se completerà la propria creazione, e se un giorno saremo in grado di rigiocare al remake del terzo capitolo di Resident Evil con una visuale che strizza di più l’occhio alla versione classica del 1999. Cosa ne pensate del lavoro fatto fin’ora da Suzi? Sperate che in futuro la mod venga completata e rilasciata?