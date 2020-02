Resident Evil 3 Remake: Capcom svela nuovi dettagli sul Nemesis con delle concept art

Uno dei videogiochi più attesi del 2020 dai giocatori di tutto il mondo è sicuramente Resident Evil 3 Remake. Il rifacimento del terzo iconico capitolo della saga survival horror di Capcom è stato richiesto a gran voce da tutti gli appassionati, fin dai tempi dell’annuncio del remake di Resident Evil 2. Ora che il terzo capitolo sta per tornare con una nuova veste, la software house di Osaka ha voluto rilasciare nuovi dettagli sul Nemesis.

Dopo aver parlato del proprio prossimo titolo in svariate interviste, Capcom ha deciso di pubblicare sul suo profilo ufficiale Twitter quattro nuovi concept art che raffigurato il nemico più temuto da tutti i fan della saga di Resident Evil. Nemesis non è stato soltanto il villain principale della terza iterazione della serie, ma è presto diventato uno dei personaggi più iconici dell’interno medium videoludico, e ora sta per tornare.

Nemesis’ name is derived from the Greek goddess of vengeance. Witness the ‘birth of vengeance’ in this fresh piece of #RE3 concept art! pic.twitter.com/JjoZHKkVPO — Resident Evil (@RE_Games) February 18, 2020

Il tweet è accompagnato dalla didascalia: “il nome Nemesis deriva dalla Dea greca della vendetta. Assistete alla nascita della vendetta in questi nuovi concept art di Resident Evil 3 Remake!” Nelle quattro immagini possiamo vedere diverse fasi della creazione del Nemesis. Dalla nascita in laboratorio fino all’incontro con Jill Valentine nelle strade martoriate di Raccoon City.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è atteso all’uscita per il prossimo 20 marzo sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Capcom promette di dare agli appassionati una nuova visione del terzo capitolo dell’amatissima saga, dando più spazio a molti dei personaggi che hanno reso celebre questo episodio in particolare. Siete pronti ad imbattervi nuovamente nella bio-arma definitiva nel remake di Resident Evil 3?