Resident Evil 3 Remake, Capcom ritratta: il Nemesis non potrà entrare nelle safe room

Tra meno di un mese sbarcherà finalmente nei negozi l’attesissimo Resident Evil 3 Remake, con l’opera di Capcom che promette di farci rivivere l’incredibile avventura del celebre titolo originale all’ennesima potenza, con ovviamente tutta una serie di migliorie.

Giusto ieri vi avevamo raccontato di come il famigerato Nemesis avrebbe potuto insinuarsi anche nelle cosiddette safe room, non rendendo quindi praticamente nessun luogo sicuro all’interno del titolo. Una notizia che, ovviamente, ha subito avuto un grande eco a livello mediatico, con la community che si è divisa tra chi la considerava una decisione giusta e coraggiosa e chi invece la bocciava senza mezzi termini. In ogni caso Capcom ha nelle ultime ore deciso di ritrattare, facendo ritornare le safe room dei luoghi veramente sicuri, impenetrabili anche dal possente Nemesis.

A quanto pare, infatti, il tutto è stato fin dall’inizio una grossa incomprensione: a causa della presenza dell’arcinota macchina da scrivere una normalissima stanza del titolo è stata scambiata durante una prova da un giornalista per una safe room. Capcom, una volta diffusasi tale errata notizia, è però intervenuta, chiarificando come non si trattasse di una safe room e come il Nemesis non possa assolutamente entrare in tali luoghi.

Per distinguere quali stanze saranno effettivamente sicure all’interno di Resident Evil 3 Remake e quali meno saranno presenti diversi indizi, come, ad esempio, una colonna sonora differente.

Resident Evil 3 Remake sbarcherà su PC, Xbox One e, ovviamente, PlayStation 4 tra poco meno di un mese, ossia il prossimo 3 aprile 2020.

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti di poter finalmente tirare un respiro di sollievo almeno nelle safe room? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.