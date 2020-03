Resident Evil 3 Remake in arrivo su Nintendo Switch? Stando ai dataminer sì

Uno dei videogiochi più attesi del prossimo aprile è senza ombra di dubbio Resident Evil 3 Remake. Seguendo il grande successo ottenuto con il remake del secondo storico capitolo di Resident Evil, Capcom ha deciso di riproporre in salsa moderna anche le avventure di Jill Valentine e del tanto temuto/amato Nemesis. Stando a un dataminer Il titolo, oltre che ad uscire su PlayStation 4, Xbox One e PC, potrebbe essere rilasciato anche su Nintendo Switch.

Il dataminer in questione ha scovato all’interno di un elenco di prompt nel menu di Resident Evil 3 Remake tutta una serie di notifiche specifiche per ogni versione del titolo. La riga di testo riguarda la fase di salvataggio e invita i giocatori a non spegnere la console (o il PC) nel momento in cui è in atto l’autosalvataggio. La cosa curiosa scovata dal dataminer è che oltre alle piattaforme già note appare anche la console ibrida di Nintendo.

Oltre a ciò, ci sono anche i vari riferimenti a tutti gli store digitali di ogni piattaforma come il Microsoft Store, PlayStation Store, Steam e vediamo spuntare anche l’eShop di Nintendo Switch. Se il tutto dovesse essere confermato è possibile che l’annuncio arrivi a breve, magari durante un prossimo attesissimo Nintendo Direct.

Vi ricordiamo che, per il momento, Resident Evil 3 Remake è atteso per il prossimo 3 aprile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Non ci resta altro che scoprire se il remake dell’iconico terzo capitolo di Resident Evil arriverà anche sulla console ibrida di Nintendo nel prossimo futuro. Cosa ne pensate di questa possibilità? Vi piacerebbe giocare a Resident Evil 3 Remake su Switch?