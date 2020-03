Resident Evil 3 Remake: facciamo il punto della trama dei primi capitoli, ecco un video ufficiale

Capcom, per ingannare il poco tempo che ci separa dall’uscita di Resident Evil 3 Remake, ha pubblicato un video story-trailer dalla durata di cinque minuti. Il filmato ripercorre tutti i catastrofici avvenimenti accaduti in Resident Evil 0, 1 e 2. In apertura ci viene mostrata l’insegna stradale di Raccoon City, sede di una delle più grandi case farmaceutiche di nome Umbrella Corporation.

Successivamente il video inizia a trattare i fatti accaduti il 23 Luglio 1998, quando la ormai ex tranquilla cittadina di Raccoon City inizia a diventare sede di terribili e brutali omicidi di natura inspiegabile. Dopo questi orribili avvenimenti, il Dipartimento di Polizia di Raccoon City decide di inviare un team ad investigare. Resident Evil 0 inizia intorno ad un’area ricca di vegetazione molto vicina alle montagne Arklay. Sfortunatamente l’elicottero, che conteneva all’interno il Bravo Team, ebbe un malfunzionamento e si schiantò precipitosamente al suolo.

La recluta di nome Rebecca e gli altri componenti del Team si salvarono miracolosamente e iniziarono le loro ricerche imbattendosi in un veicolo ribaltato con 2 cadaveri al suo interno. Il mezzo in questione trasportava un certo prigioniero di nome Billy Coen. L’uomo, grazie allo strano incidente, riuscì a fuggire dirigendosi in un lugubre treno (il cosiddetto “Ecliptic Express”) e successivamente incontrò Rebecca, che divenne presto sua compagna di avventura.

Il video prosegue narrando l’inizio della trama di Resident Evil 1, in cui l’Alpha Team fu costretto a scappare dal bosco a causa di feroci cani zombie e rifugiatosi poi in una misteriosa villa. In quel luogo, però, si celava il male più assoluto: Jill Valentine e Chris Redfield scoprirono infatti che quel posto non era altro che una base di strani esperimenti sulle armi bio-organiche condotti dalla stessa Umbrella. Successivamente il video racconta le vicende avvenute in Resident Evil 2 Remake a Leon e Claire, soffermandosi anche sul motivo della diffusione del Virus T in tutta Raccoon City.

Per concludere, vi ricordiamo che la demo di Resident Evil 3 Remake è attesa per domani 19 marzo, e sarà disponibile alle 05:00 del mattino per Xbox One, mentre gli utenti PC e PS4 potranno gustarsela nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 18:00. Tutti i giocatori che porteranno a termine la demo sbloccheranno un trailer nuovo di zecca. Il gioco completo sarà in uscita il prossimo 03 Aprile su PS4, Xbox One e PC, anche se negli ultimi giorni gira voce di un possibile slittamento della distribuzione solo della versione retail.