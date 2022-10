Nella serata di ieri Capcom è tornata a mostrarci quel che accadrà nel futuro prossimo della saga di Resident Evil. Il franchise survival horror ultimamente ci ha deliziato con un paio di capitoli principali e remake dei titoli classici, e a quanto pare c’è molto altro in arrivo nei prossimi mesi. Oltre a nuovi contenuti per Village (lo potete acquistare su Amazon), sappiamo che sta per giungere anche il remake di Resident Evil 4, gioco molto amato dai fan della serie e che proprio ieri abbiamo rivisto in grande spolvero.

Resident Evil 4 Remake

Giusto in queste ore abbiamo visto molte novità relative al remake di Resident Evil 4, compreso un primo video di gameplay e un nuovo trailer che ha messo in luce molti dei personaggi iconici di questa quarta iterazione. Il tutto, ovviamente, ha visto Capcom mettere in mostra un aspetto visivo più moderno e che, nonostante rimanga fedele all’opera originale, apporta una serie di cambi di mood e un illuminazione migliorata in molte delle sequenze.

Oltre a vedere in azione il gioco con due splendidi e corposi filmati, in queste ore stanno emergendo anche tutta una serie di informazioni importanti sul gioco. Per esempio, la pagina Steam del remake di Resident Evil 4, oltre a mostrarci una serie di screenshos e informazioni, rende noi i requisiti minimi e raccomandanti della versione PC del remake, i quali ci confermano il supporto del Ray Tracing in questa esperienza in arrivo.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Versione 12

Va ricordato, in conclusione, che il nuovo remake di Resident Evil 4 uscirà il prossimo 24 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.