Cosa dobbiamo aspettarci dalle varie mappe che comporranno Resident Evil 4 Remake? In base a quanto recentemente riportato da Dusk Golem, sembra proprio che nell’ultimo numero uscito del magazine Edge il team di sviluppo abbia confermato le aree che tutti conosciamo, aggiungendo che “avranno di più” da offrire.

I dettagli presenti sulla rivista confermano la presenza delle singole mappe, tra cui anche quella dell’isola, specificando che il team che ha lavorato a Resident Evil 4 Remake si è diviso in tre gruppi distinti ognuno concentratosi su una singola zona esplorabile per poi confrontare e fondere ogni cosa insieme: villaggio, castello ed isola.

Andando oltre la loro struttura di lavoro, sembra proprio che dovremo aspettarci anche qualche nuova aggiunta e novità all’interno di questo Remake. Si tratterà di elementi nuovi all’esperienza che i fan conoscono a menadito, oppure di cambiamenti dal punto di vista del gameplay e modernizzazioni in generale?

(2/2) finished their section of the game, they came back together and went over each team's work for revisions & to focus on alterations for pacing.

But the devs mention the Island by name & say there's "A lot more to it" than the original game, but don't clarify any further.

