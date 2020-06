Resident Evil 8: 60FPS su PS5 e supporto alla VR per un rumor

Dopo essere stato annunciato durante l’evento The Future of Gaming dedicato ai giochi per PlayStation 5, di Resident Evil 8 Village c’è ancora molto da scoprire. Ora, stando al noto leaker che aveva predetto diverse cose riguardo all’annuncio del nuovo capitolo del brand, scopriamo alcune possibili nuove informazioni sull’ottava iterazione del brand survival horror targato Capcom, come per esempio l’aver confermato i 60 FPS e il supporto alla realtà virtuale Sony.

Tramite un nuovo post pubblicato sul proprio account Twitter, Dusk Golem ha voluto chiarire alcuni punti con gli utenti che seguono i suoi continui aggiornamenti. “Per chiunque si stesse preoccupando del framerate di Resident Evil 8 Village, non fatelo. Il trailer mostrato durante la stream aveva una qualità pessima, ma da quanto sono a conoscenza il gioco girerà a 60 fotogrammi al secondo stabili e avrà il pieno supporto al PSVR.”

For anyone worried about RE8's frame rate, don't. The trailer played kinda' weirdly on the stream, but the game does support PSVR from what I hear so they will be aiming for a stable 60fps. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 11, 2020

Sebbene ciò andrebbe a confermare i 60 FPS su PlayStation 5, la cosa interessante che esce dall’ultimo post di Dusk Golem è il supporto alla realtà virtuale. Anche se al momento non sappiamo in che modo, è interessante capire se Resident Evil 8 Village supporterà un nuovo modello di PlayStation VR non ancora annunciato o se per i primi mesi di vita di PS5 la console continuerà a supportare l’attuale PSVR.

Al momento Capcom non si è ancora sbilanciata su ulteriori dettagli riguardo al prossimo capitolo della propria saga survival horror, ma di solito Dusk Golem si è rivelato essere uno dei leaker più affidabili sulla piazza, soprattutto per quanto riguarda il brand di Resident Evil. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del leaker? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.