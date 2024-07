Resident Evil 9 è ufficialmente in sviluppo, alla regia il veterano di RE7

Capcom ha confermato che il nuovo capitolo della celebre serie di survival horror, Resident Evil 9, è attualmente in fase di sviluppo. Alla guida del progetto troviamo Koshi Nakanishi, noto per la regia di Resident Evil 7: Biohazard, che ha rivelato l'esistenza del seguito durante una discussione sulla versione mobile del precedente gioco.

"Dopo Resident Evil 7 è stato complicato decidere i passi successivi", ha dichiarato Nakanishi. "Ma abbiamo trovato la strada da seguire e, onestamente, è molto significativa. Non posso rivelare ancora i dettagli, ma spero siate entusiasti per il giorno in cui potrò farlo."