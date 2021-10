Resident Evil, con questi orologi la vostra giornata prenderà una piega diversa

Forse è arrivato il momento di festeggiare una delle saghe più longeve di tutto il panorama videoludico moderno. Stiamo ovviamente parlando del franchise che ci ha fatto letteralmente innamorare degli zombie e di virus. Quest’anno è esattemente 25 anni che la saga di Resident Evil ci fa compagnia, nella buona e nella cattiva sorte. Tra titoli poco validi per il pubblico, e altri invece che vengono ricordati da tutti come i capostipiti della serie, è facile confermare che ogni giocatore che si rispetti abbia almeno giocato uno dei titoli della serie. Per festeggiare questo anniversario durante tutto il mese di Ottobre verranno fatti diversi annunci. Ed uno di questi è stato appena rivelato…e vi lascerà “di stucco”.

O forse no, dipende da che tipo di persone siete e se vi piace indossare dei segna tempo per la vostra giornata classica, ma anche soprattutto che tipologia preferite. Sono stati infatti presentati due nuovi orologi in partnership con l’azienda MTM dedicati non solo a Resident Evil, ma nello specifico all’Umbrella. Due colori differenti per identificare anche a che tipo di corpo fate parte. Rosso per indicare che fate parte dell’originale Umbrella. Blu invece per l’Umbrella corporation, fondata più dopo. Al momento i due orologi sono disponibili sul sito ufficiale del produttore e possono essere acquistati anche entrambi.

I prezzi ovviamente sono la parte più difficile da digerire soprattutto se poi dovranno attraversare l’oceano per arrivare da noi. Si parte da circa 500€ per il singolo acquisto, fino ad arrivare al bundle che li comprende entrambi per un prezzo di circa 900€.

Sicuramente se siete amanti di orologi e magari anche collezionisti di Resident Evil è la vostra occasione per avere in casa degli oggetti unici e anche con un risvolto pratico. Fateci sapere cosa ne pensate dell’annuncio e attendiamo con ansia anche i prossimi!