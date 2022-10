Sono passate già diverse ore dall’ultimo Resident Evil Showcase, con Capcom che si è impegnata a mostrarci alcune novità in arrivo con i prossimi progetti legati a Village e al quarto amatissimo capitolo principale della serie. Ormai siamo abituati a godere dei remake delle iterazioni più classiche del brand survival horror, e arrivati a questo punto c’è già chi si sta chiedendo quale sarà l’iterazione successiva a ricevere un operazione di ammodernamento di tale qualità.

A porsi questa domanda non sono solo i grandi appassionati della saga, e a dimostrarcelo c’è una nuova intervista emersa in rete da poco. Il produttore del remake di Resident Evil 4 Yoshiaki Hirabayashi, ha preso parte a un’intervista rilasciata con la redazione di Noisy Pixel, all’interno della quale è stato chiesto al producer se in Capcom se ci sono già dei piani per un nuovo remake che riporti in auge uno dei capitoli più amati, ma anche sottovalutati, dai giocatori: Code Veronica.

La risposta data da Hirabayashi è stata chiara e concisa, rivelando alla redazione che il suo obiettivo attuale è quello di terminare lo sviluppo del remake di Resident Evil 4, così da rendere questo titolo una delle migliori esperienze per i fan della serie e del quarto capitolo in particolaare. Il producer ha poi continuato dicendo che, al momento, non ci sono piani concreti per un remake di Code Veronica, ma non viene chiusa alcuna porta in maniera definitiva.

Come ci si poteva aspettare ad oggi Capcom è fortemente concentrata sui progetti già noti come il DLC Shadow of Rose per Village (lo potete acquistare su Amazon) e il remake di Resident Evil 4. Hirabayashi però ha preferito lasciare la porta aperta per nuovi remake e non è detto che, prima o poi, potremmo davvero trovarci ad esultare per l’annuncio di un remake di Code Veronica; gioco che ad oggi è uno dei più complessi da recuperare.