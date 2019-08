Resident Evil Project Resistance potrebbe non essere quello che pensiamo, ecco le prime immagini

Resident Evil Project Resistance potrebbe non essere quello che immaginiamo: ecco le prime immagini emerse tramite un leak.

Questa mattina abbiamo scoperto l’esistenza di Project Resistance, un nuovo gioco legato al franchise di Resident Evil che sarà svelato in diretta durante un pre-show del Tokyo Game Show il 9 settembre 2019. Il sito ufficiale include i loghi PS4, Xbox One e PC, ma non ci sono altre informazioni utili. Il pensiero è subito corso a Resident Evil 8, pronto a stupirci dopo un settimo capitolo atipico ma, forse proprio per questo, molto interessante. Al tempo stesso, dopo gli ottimi risultati di Resident Evil 2 Remake, un rifacimento del terzo capitolo è molto atteso dagli appassionati. Quale dei due giochi vedremo in azione fra una decina di giorni? Probabilmente nessuno dei due!

Tramite il canale ufficiale di Biohazard -che, nel caso nel quale non lo sappiate, è il nome originale della serie-, abbiamo avuto la possibilità di recuperare delle immagini a bassissima risoluzione che potete vedere qui sotto. Si tratta di quattro giovani armati, molto probabilmente intenti a difendersi dagli zombie.

Vedendo il design un poco generico e stereotipato, e la presenza di personaggi multipli, è facile pensare che si tratti di un nuovo capitolo spin-off fondato sulla coop online, in perfetto stile Resident Evil Outbreak. Ovviamente si tratta di pure speculazioni e fino a quanto Capcom non svelerà ufficialmente al mondo il gioco non potremo dare nulla per certo, ma forse dovremmo diminuire un po’ le speranze per RE 8 e RE 3 Remake.

Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un nuovo gioco in stile Outbreak? Oppure volete solo un “vero” capitolo della serie principale?