Negli scorsi mesi abbiamo assistito all’annuncio del tanto chiacchierato DLC di Resident Evil Village. Con grande sorpresa di molti, Capcom ha svelato molte novità in arrivo nel mondo di Village. Tra nuovi contenuti e il ritorno della tanto apprezzata modalità Mercenari, ci sarà spazio anche per scoprire qualcosa di più sul lato narrativo, con la storia di Rosemary Winter, la figlia di Ethan, che la vedrà per la prima volta come la protagonista assoluta di una nuova campagna inedita.

Su un MacBook Air Resident Evil 8 riesce a girare a 1080p, raggiungendo i 4K su un Mac Studio.

Proprio in queste ore Capcom è tornata a parlare delle novità in arrivo per quanto riguarda Resident Evil Village. Come accaduto con il settimo capitolo principale della serie, infatti, anche Village godrà di tutta una serie di contenuti aggiuntivi di vario tipo. Nel trailer della nuova versione Gold possiamo vedere una serie di novità che non erano ancora state annunciate, alcune delle quali pongono l’accento sul ritorno della classica modalità Mercenari.

Questa modalità è stata introdotta per la prima volta nel quarto capitolo della serie come modalità bonus, ed è poi diventata una delle preferite dagli appassionati. Già sapevamo che Mercenari sarebbe tornata anche in Resident Evil Village e finalmente scopriamo quali sono le ultime aggiunte a tema della modalità. Come da tradizione non giocheremo solamente nei panni di Ethan, ma con grande gioia dei fan, nella versione di Mercenari in Village si potrà giocare anche come l’iconica Lady Dimitrescu.

I nuovi personaggi giocabili nella modalità Mercenari di Resident Evil Village però non si fermano a Lady Dimitrescu, e io giocatori potranno affrontare questa nuova sfida vestendo i panni di altri personaggi come: Chris Redfield e Heisenberg. Vi ricordiamo che la Gold Edition di Resident Evil Village uscirà non prima del prossimo 28 ottobre su console: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.