L’annuncio di Return to Monkey Island era stato seguito da una promessa, dovuta anche alla finestra di lancio del nuovo gioco della serie, sviluppato da Ron Gilbert, ovvero quella di avere nuove informazioni. E ora, a pochi giorni dal primo (e per ora unico) teaser trailer del titolo, possiamo dirlo: la promessa è stata mantenuta.

Una location ancora misteriosa

Nel corso della serata di oggi, Devolver Digital e Terrible Toybox hanno infatti pubblicato ben 4 screenshot inediti di Return to Monkey Island. Le immagini, che potete trovare a questo link, sono state accompagnate da una lunga intervista su The Verge, che ha avuto modo di fare luce su alcuni aspetti in merito allo sviluppo del gioco. Nella chiacchierata con i colleghi statunitensi ovviamente Ron Gilbert e Dave Grossman non sono entrati nei dettagli della trama, né di quello che ci aspetterà. Si tratta di più di un dietro le quinte, dove i due hanno discusso del ritorno al lavoro sulla serie e di alcuni dettagli tecnici.

Al lavoro sul nuovo gioco, come era possibile immaginare da un prodotto pubblicato da Devolver Digital, hanno partecipato circa 25 persone. “In totale ci saranno stati 25 sviluppatori al lavoro. Qualcuno ha già terminato i suoi compiti e quindi ci ha già lasciati”, ha specificato Gilbert durante l’intervista. Grossman ha poi dichiarato che la colonna sonora sarà fantastica e torneranno all’opera i compositori della serie originale.

Il negozio del fabbro

Gilbert ha confermato che pur distaccandosi dalla pixel art che aveva riproposto in Thimbleweed Park, Return to Monkey Island sarà ovviamente un gioco punta e clicca. Dalle immagini abbiamo modo di scoprire High Street di Melee Island, il tribunale di un’isola ancora inedita e lo shop del fabbro, con tanto di iconico proprietario. Pochissimi dettagli dunque, ma considerando che stiamo per entrare in un’estate ricca di eventi siamo sicuri che a breve scopriremo sicuramente di più sul gioco.

Il tribunale di un'isola ancora sconosciuta

Salvo imprevisti, Return to Monkey Island sarà disponibile nel 2022. Al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita, né le piattaforme (al di là del PC) che accoglieranno il gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo del videogioco.