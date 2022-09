Uno dei giochi più chiacchierati e attesi di questi ultimi mesi è senza alcun ombra di dubbio Return to Monkey Island. La nuova epopea piratesca in stile avventura grafica punta e clicca è stata annunciata lo scorso aprile, in un momento in cui gli appassionati pensavano si trattasse di un ennesimo pesce d’aprile, ma così non è stato. Ora che il gioco sta per arrivare finalmente sul mercato, scopriamo i requisiti del gioco in versione PC.

Come accade di solito a poche settimane dal lancio di un titolo su PC, è Steam a svelare quelli che sono i requisiti necessari per poter godere di questa nuova avventura molto attesa. C’è una situazione molto curiosa, però, che va sottolineata, ovvero che, come possiamo vedere all’interno della pagina ufficiale Steam di Return to Monkey Island, sono presenti solamente quelli che sono i requisiti minimi del gioco.

Lasciateci dire, però, che bastano e avanzano tali requisiti minimi per capire se si ha la macchina giusta o meno per poter giocare a Return to Monkey Island. Questo perché, come potete vedere anche poco sotto questo paragrafo, è molto difficile trovarsi con un PC impossibilitato ad avviare questo nuovo attesissimo capitolo. Basti sapere che vi basterà anche una scheda grafica di ben dieci anni fa e sarete in grado di godere del nuovo Monkey Island. Non male.

Di seguito potete trovate tuti i requisiti minimi necessari per avviare Return to Monkey Island:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD FX-4300 / Intel Core i3-3240 o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 7750 (1024 VRAM) / Nvidia GeForce GT 640 (2048 VRAM)

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Una buona notizia anche per chi non possiede un PC molto prestante, ma va detto che il genere delle avventure grafiche punta e clicca non necessita di grandi componenti all’ultimo grido. Vi ricordiamo, infine, che il nuovo capitolo di Monkey Island uscirà il prossimo 19 settembre 2022.