Durante l’Opening Night della Gamescom 2022 sono stati mostrati svariati titoli, tra cui alcuni annunci a sorpresa. Uno di questi titoli è Return to Monkey Island. Dopo alcune recenti polemiche, derivanti dall’ultimo video gameplay del titolo, Ron Gilbert, ideatore della serie, ha dovuto disattivare i commenti sui suoi social a causa di commenti offensivi. Durante la serata di oggi, il titolo ha mostrato un trailer che svela la data di uscita e i bonus preordine. Speriamo che questa volta i fan riescano a tenere dei toni adeguati e siano soddisfatti dei contenuti mostrati dagli sviluppatori.

Seguito della celebre saga degli anni ’90, Return to Monkey Island, sviluppato da Devolver Digital in collaborazione con Lucasfilm Games, segna, infatti, l’inatteso ritorno del creatore della serie Ron Gilbert, che prosegue la storia delle leggendarie avventure grafiche The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Il titolo è ambientato alcuni anni dopo gli eventi di questi primi capitoli e riprende le avventure dei suoi predecessori.

Il contenuto mostrato durante la Gamescom 2022 per Return to Monkey Island è un trailer che annuncia, oltre alla data di uscita ufficiale, anche i bonus di preordine per il titolo. Il gioco di Devolver Digital, infatti, arriverà tra poche settimane ed è già disponibile al preorder. Tra i vari bouns che i giocatori potranno ottenere ci sono costumi e armi che comprendono anche una armatura da cavallo.

Return to Monkey Island arriverà il 19 settembre 2022, colmando l’assenza di un gioco ufficiale della serie targato Ron Gilbert. Il titolo sarà disponibile al day one per PC e Nintendo Switch, ma probabilmente arriverà successivamente anche su altre console. Infine, vi ricordiamo che la Gamescom 2022 proseguirà fino a domenica 28 agosto. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità che arriveranno nel corso della settimana.