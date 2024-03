Riot: l'MMO in sviluppo è stato resettato, ci vorranno anni per vederlo

A quanto sembra, ci vorranno anche tantissimi anni prima di vedere sul mercato il tanto atteso MMO di Riot Games, ambientato nell'universo di League of Legends.

Il "World of Runeterra" (nome fittizio) ha infatti subito un reset completo della produzione e il team ha deciso di andare completamente in "silenzio stampa" fino a quando non avrà aggiornamento, chiarendo che comunque ci vorranno "diversi anni". A comunicarlo è stato Il co-fondatore di Riot Games- Marc Merril tramite la propria pagina X.

Non stupisce che sia andata a finire così, a gennaio il team dietro all'MMO aveva visto il licenziamento di circa 500 persone, un numero elevatissimo per una software house. A oltre a quello, l'anno prima, l'executive producer Greg Street lasciò Riot e la guida del nuovo MMO.

Non sappiamo se questo progetto si compirà, ma è chiaro che ci vorranno tantissimi anni per vederlo effettivamente in una versione preliminare. Non è nemmeno da escludere, che l'intera opera possa venire cancellata nel corso del tempo.

Come sempre, vi terremo aggiornati. Voi che cosa ne pensate a riguardo?