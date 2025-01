Rise of the Ronin arriva ufficialmente su PC, ecco quando

Rise of the Ronin, l'ex-esclusiva PS5 sviluppata da Team Ninja, arriverà su PC l'11 marzo 2025. Koei Tecmo ha annunciato la data di uscita su Steam, pubblicando un trailer di presentazione e aprendo i preordini a 49,99€.

L'action RPG open world ambientato nel Giappone del periodo Bakumatsu si prepara a debuttare su Windows quasi un anno dopo il lancio su PlayStation 5 (acquistabile su Amazon). La versione PC introdurrà diverse migliorie tecniche, tra cui il supporto per risoluzione 8K, DirectX 12 Ultimate, monitor ultra-wide e frame rate fino a 120 FPS.

Tra le altre caratteristiche annunciate figurano il ray tracing, l'audio 3D e la compatibilità con tecnologie come NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. I controlli saranno completamente personalizzabili per mouse e tastiera, con un'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo del cursore.

I giocatori vestiranno i panni di un ronin, un samurai senza padrone, in un'accurata ricostruzione storica del Giappone feudale che si apriva all'Occidente. La trama permetterà di forgiare il proprio destino scegliendo quali fazioni sostenere in un vasto mondo aperto.

Chi effettuerà il preordine riceverà alcuni bonus, tra cui il set armatura Iga Ninja, una katana esclusiva e l'accesso anticipato a quattro stili di combattimento. La pagina Steam del gioco è già attiva con tutte le informazioni e la possibilità di acquisto anticipato.

Ricordiamo che quest'anno è previsto l'arrivo su PC anche di Stellar Blade (che non ha ancora una data di uscita ufficiale). I giochi PlayStation arrivano sempre prima su PC, segno che anche Sony si sta lentamente distaccando dall'esclusività console.

Siamo curiosi di vedere quando arriveranno su PC giochi come Ghost of Yotei o Death Stranding 2 On the Beach, ma considerando le tempistiche, probabile che possano arrivare non oltre un anno dal loro rilascio su PS5. A ogni modo vi terremo informati.